Egan Bernal en discordia con la empresa Ramo por 'Egansito', ¿por qué la controversia?

El ciclista colombiano Egan Bernal continúa muy activo en las redes sociales, en medio de su recuperación tras el accidente que por poco le cobra la vida en las vías de Cundinamarca. Esta vez su publicación estuvo relacionada con una inconformidad con la empresa Ramo, ante lo que él denomino un caso de “publicidad” con 'Egansito'.



“Por medio del siguiente mensaje, quiero expresar mi inconformidad hacia Ramo y su publicidad: 'Egansito'. Aunque lo entiendo, y agradezco, como un homenaje el cual no contaba con mi autorización o la de mi equipo”, se lee en el mensaje del ciclista.



Ante esto, la empresa de alimentos colombiana explicó que “nunca fue publicidad ni se hizo una campaña. Este fue un homenaje, que una marca con 71 años de historia en el país rindió de todo corazón a un gran deportista que merecía nuestra más sincera admiración”.

Ramo explicó que este homenaje consistió “únicamente” en un post en redes sociales que tuvo alto crecimiento orgánico, pero que dejaron claro ante el representante de Bernal y a los medios de comunicación, que no se sacó un producto al mercado con esa imagen.



“El homenaje no iba a acompañarse de publicidad alguna, no hicimos pauta adicional del producto, ni invertimos en dinámicas ni en ningún tipo de actividad comercial que produjera tales efectos”, explicó la compañía, que aseguró que se hacía con el fin de cuidar la “transparecia de nuestra acción”.



La empresa explicó que previamente ya había realizado este tipo de homenajes a otros ciclistas como Nairo Quintana, cuando gano el Giro y vistieron de rosado al Chocoramo, o cuando se hablaba de la paz vistiéndolo de blanco. También señaló que en medio de la pandemia “usamos su empaque para mandar abrazos y mensajes de ánimo”.



Sin embargo, el inconformismo de Bernal va más relacionado al apoyo que pidió a la compañía para colaborar en un proyecto de ciclistas en formación, que les pareció una buena forma para apoyar el deporte nacional, por lo que trataron de llegar a un acuerdo con Ramo para este fin.

“No les pedí la ayuda para mí, no busque beneficiarme, de hecho, tratéde evitar el tener que publicar. Lo único que quise fue su apoyo a un grupo de deportistascon mucho talento para que en futuro podamos tener muchos 'Egansitos' y que por fin, con autoridad moral, puedan aprovecharlo cosechado y no con oportunismos”, señaló Egan.



El ciclista terminó su comunicación señalando: “Que tristeza... llegamos al punto en que Ramo queda con mala imagen y el grupo de niños que apoyamos se quedan sin oportunidadde patrocinio”.



Frente a esto, Ramo señaló que actúan “como una empresa que vibra con Colombia y con su gente, y usa el poder de sus marcas para mandar mensajes que hagan la vida mejor. El hecho de no haber encontrado un acuerdo comercial para patrocinar el equipo del interés de Egan no cambia el espíritu genuino y transparente con el que le rendimos homenaje a este gran deportista colombiano”.



La compañía finalizó su comunicación señalando: “Egan merece y seguirá mereciendo nuestro cariño y admiración que reiteramos por este medio, como lo hacemos con todos los grandes deportistas que nos honran y nos hacen mejores”.