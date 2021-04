Duque no retirará reforma tributaria: "existe posibilidad de modificarla en el Congreso"

Natalia Moreno Quintero

El presidente Iván Duque manifestó en la mañana de este jueves que no retirará la Ley de Solidaridad Sostenible o reforma tributaria radicada ante el Congreso por el Ministro de Hacienda el pasado 15 de abril, pese a la oposición que han hecho varios partidos políticos y a las protestas en contra adelantadas en varias ciudades este miércoles 28 de abril.



"Hablar de un retiro cuando existe la posibilidad de hacer la modificación total, si se quiere en el Congreso, sería generar una gran incertidumbre financiera y económica con efectos negativos para toda la sociedad colombiana. Nosotros no estamos llegando con líneas rojas, queremos llegar al mayor acuerdo posible en el seno de las instituciones", dijo el Mandatario en W Radio, quien se mostró abierto a concertar con los partidos políticos y a revisar temas controversiales en materia de IVA.



"Lo que hemos buscado es que se abra una conversación constructiva. Todas las manifestaciones pacíficas las escucho y esta ha sido una presidencia dialogante, espero que con las propuestas de los partidos y de los distintos sectores, que son valiosas, podamos resolver esta situación", añadió.

Frente a la jornada de protestas que se adelantó este miércoles en varias ciudades del país, donde además fueron reportados saqueos y actos vandálicos, el Presidente dijo en su programa 'Prevención y Acción' que las aglomeraciones que se registraron "pueden ser las UCI que se estarán solicitando en las próximas dos semanas".



"La violencia no nos va a resolver los retos que tenemos como país, aquí no hay caprichos ni posiciones tozudas y tercas, no puede ser la violencia el mecanismo de expresión y mucho más en medio de un tercer pico que puede exacerbar la situación que ya se vive de ocupación de UCI", afirmó.



Duque también invitó a los sectores políticos y sociales a construir consensos desde la democracia.



"Actuaremos buscando consensos y soluciones, aquí no hay victorias individuales. Esperamos transitar por estas tempestades para que este sea un año de reactivación, protegiendo a los colombianos de bien de las agresiones de los violentos, los vándalos y los delincuentes", concluyó.