Duque invita a 'madrugarle' a la Navidad y adelantar compras para noviembre

Álvaro José Carvajal Vidarte

'Madrugarle' a la temporada decembrina y adelantar las compras de fin de año desde la quincena de noviembre para ayudar en la reactivación del consumo pidió este viernes el presidente Iván Duque.



Durante su intervención en la instalación del Congreso anual de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, el mandatario habló sobre los retos que ha debido afrontar el país por cuenta de la pandemia del covid-19.



"Llevo varios meses advirtiendo que tendríamos Amor y Amistad con covid, Halloween con covid, Navidad con covid y muy posiblemente tendremos la próxima Semana Santa con covid, pero no decimos esto para llenarnos de amargura, sino para que entendamos que nuestra inteligencia colectiva, que nuestra cultura ciudadana, que nuestra contundente capacidad de no bajar la guardia nos permita avanzar sin tener que ver circunstancias trágicas como las que han ocurrido", recordó el mandatario.

Hizo un recuento sobre las distintas medidas que ha implementado el Gobierno Nacional para permitir la reactivación de la economía en medio de la emergencia sanitaria y, aunque no descartó del todo que el país pueda llegar a un nuevo confinamiento, dio a entender que este será un último recurso.



"Mientras no sepamos cuándo aparecerán las vacunas, los tratamientos, o inclusive si existe algún tipo de inmunidad colectiva, el mundo no puede tener como opción el aislamiento indefinido, porque este solo trae el suicidio social y económico del mundo entero", afirmó.



En el marco de la recuperación de la economía, el jefe de Estado invitó a los colombianos a hacer sus compras navideñas con anticipación, priorizando el producto nacional.



"Debemos construir este camino para que entre el 15 y el 30 de noviembre nos pongamos los colombianos en la idea de madrugarle a la Navidad. De madrugarle a la Navidad con el comercio, de madrugarle a la Navidad con el consumo, de madrugarle a la Navidad comprando lo nuestro, colombiano comprando colombiano, y que eso nos permita cerrar este mes de noviembre con muchas ganas de tener una Navidad distinta", declaró.



Finalmente, invitó a Confecámaras a acompañar la iniciativa. "Quiero que con las cámaras construyamos este propósito y estaremos dedicando los próximos días, para que esa segunda quincena de noviembre, nos permita madrugarle a la Navidad, marque el ritmo y el espíritu de los que queremos que sea una Navidad distinta", apuntó.