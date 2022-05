Duque desmintió rumores sobre el supuesto interés del Gobierno de aplazar las elecciones

El presidente Iván Duque desmintió este domingo los rumores que aseguraban que, supuestamente, el Gobierno tendría intereses de aplazar las elecciones del próximo 29 de mayo.



Sin mencionar nombres, el Mandatario aclaró que es falso que este martes se fueran a aplazar las presidenciales, información que había sido divulgada por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien en las últimas horas aseguró que esa situación se estaba gestando para, supuestamente, afectar a las autoridades electorales del país.



Al respecto, Duque fue enfático en que ese rumor no es cierto y, además, manifestó que esa es una idea que estando él como Presidente no se ejecutaría porque, según dijo, en Colombia "tanto la democracia como las Instituciones electorales son fuertes".



"¡Por favor, por favor! Nosotros tenemos una democracia antigua, instituciones fuertes y solidas. A nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, siempre lo he sido y he denunciado a dictadores como Nicolás Maduro", aseguró el Presidente.



De igual manera, recalcó que el próximo domingo espera que todos los colombianos participen del proceso electoral que, incluso, este domingo ya inició en el Consulado de Colombia en Nueva Zelanda.



"Tenemos una democracia vibrante y vamos a ver la próxima semana unas elecciones en las que todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien”, precisó el Mandatario.