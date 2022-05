Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali, renunció a su cargo tras recientes escándalos

Tras verse envuelto en polémicas de contrataciones y otros escándalos, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, presentó su renuncia al cargo.



Toda la polémica inició cuando se conoció que algunos militares en retiro, que fueron contratados como asesores en ese despacho, son cuestionados por la justicia por presuntos nexos con el narcotráfico.



El funcionario le envió una carta al alcalde Jorge Iván Ospina, donde manifestó su decisión, tras una larga explicación de la situación que vive por cuenta de la polémica.

👉 El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, presentó su renuncia al cargo, tras verse envuelto en recientes polémicas por contrataciones y demás escándalos. El alcalde Ospina aceptó su decisión. pic.twitter.com/up8JTOVAeO — El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 22, 2022

Lea también: Concejo de Cali exige a Carlos Soler explicar a qué se refiere con "cargarse" al Sargento Chalá



“Señor alcalde, como bien sabe, las últimas semanas he sido víctima de un vil acoso y linchamiento mediático, no jurídico, donde se me han violentado todos mis derechos fundamentales, desde la privacidad, por medio de interceptaciones ilegales, hasta el del buen nombre, presunción de inocencia y dignidad, con denuncias en redes sociales, que nunca han trascendido de ellas”, dice el comunicado.



Sumado a eso, en los últimos días un nuevo escándalo sacudió al jefe de la cartera de Seguridad de la ciudad, tras la filtración de un audio en el que supuestamente Soler amenazaba a un exmilitar, quien se hace llamar 'Sargento Chalá''.



“Alcalde, siempre tuve su respeto y apoyo, por un fin único, recuperar la seguridad y la caleñidad; pude liderar muchos procesos que se encontraban estancados, dando muy buenos resultados, y jamás tuve una petición contraria a mi moral de su parte, y es por esto, que buscando sacar a la Alcaldía que usted lidera de este dilema político y mediático, considero oportuno poner mi renuncia a su disposición”, se lee.