Después de 10 horas, recogen cuerpo de turista que habría muerto por covid-19 en Bogotá

Hacia las 10:30 a.m. y luego de llevar un poco más de 10 horas tendido en la entrada de un edificio, fue recogido el cadáver de un turista extranjero que habría fallecido por causas relacionadas con el covid-19 en Bogotá.



De acuerdo con las declaraciones de un habitante del edificio, el hombre habría muerto hacia la 1:00 a.m. luego de que se 'desplomó'

en la portería de los apartamentos ubicados en la Calle 33 con Carrera 66 en el sector de La Macarena, en el centro de Bogotá.



Lea además: Siete personas lesionadas deja accidente de tránsito entre dos vehículos en el kilómetro 17



"Yo salí a las 7:00 a.m. a sacar a pasear a mi perro y había una sábana, pero no le puse mucho cuidado. Cuando regresé ya estaba la celadora y ella me comentó que en el turno de la compañera de la noche había fallecido una persona que estaba alquilando uno de los Airbnb", comentó un habitante del edificio a Blu Radio.



La Secretaría de Salud de Bogotá atendió el llamado de alerta e hizo presencia en el lugar mientras llegaban los uniformados del CTI, encargados de realizar el proceso del levantamiento del cuerpo.

Lea también: Arquidiócesis aclara que arzobispo de Cali no renunció, pero sí solicitó un obispo auxiliar



Según informó El Tiempo, el hombre había alquilado un apartamento en compañía de una mujer para pasar unos días de descanso. Entre tanto, la persona que rentó el lugar, a través de Arnbnb, comentó que los extranjeros le indicaron que pasarían el confinamiento en el inmueble, debido a que habían dado positivo para covid-19.