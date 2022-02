Arquidiócesis aclara que arzobispo de Cali no renunció, pero sí solicitó un obispo auxiliar

En la mañana de este domingo, varios medios de comunicación señalaron que Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de la capital del Valle del Cauca habría presentado su renuncia ante el Papa Francisco, hecho que es mentira.



Según indicó el padre José Over Gallego, director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali, lo que solicitó Monseñor fue un obispo coadjutor con derecho a sucesión, el cual lo ayude hasta el momento de su jubilación.



"Lo que ha hecho es pedirle al papa que le nombre ahoya ya un obispo coadjutor con derecho a sucesión y eso es lo que estamos esperando. Para que haya un año de empalme y no haya vacíos en la Arquidiócesis y no quede acéfala como sucede en tantas diócesis porque se demoran en el nuevo nombramiento", señaló el padre Gallego a RCN Radio.



Así mismo, indicó que: "Todos los obispos del mundo al cumplir los 75 años de edad deben renunciar. El arzobispo de Cali los cumple el 15 de marzo del 2023. O sea dentro de un año larguito es cuando ya tendrá que presentar la renuncia protocolaria al santo padre".



En cuanto a quién podría ser elegido como obispo coadjutor, fuentes de la Iglesia católica señalan que sería Monseñor Luis Fernando Rodríguez, quien trabaja desde hace muchos años en la Arquidiócesis de la capital del Valle del Cauca.

Cargos en los que se ha desempeñado Monseñor Monsalve

- En 1978 fue Vicario Parroquial en Cartago, Valle.



- De 1979 a 1983 fue Párroco en Santa Inés y Betania, sucesivamente, en la diócesis de Jericó .



-Para los años 1983-1986, Monsalve fue Director de las secciones de laicos en la Conferencia Episcopal de Colombia.



-Entre 1989-1990 fue Asesor Nacional de la Acción Católica y del Consejo de Laicos.



-De 1990-1993 fue Rector de los Seminarios Mayor y Menor de Jericó (1990-1993).



-De 1993 hasta 2001 fue nombrado obispo titular de Iunca di Mauritania y auxiliar de Medellín.



-En julio de 2001, Monsalve fue nombrado obispo de Málaga-Soatay. En septiembre del mismo año tomó posesión de la sede.



-En junio de 2010, el papa Benedicto XVI lo nombró como Arzobispo Coadjutor de Cali con derecho a sucesión de mons. La persona que ocupaba el cargo de Arzobispo en ese entonces era Monseñor Juan Francisco Sarasti Jaramillo.



-Y en mayo de 2011, su santidad lo nombró Arzobispo metropolitano de Cali tras la renuncia de Sarasti.