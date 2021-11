"Deben rodar cabezas": Duque sobre policías implicados en acto con símbolos nazis en Tuluá

Tras la polémica de los policías que se vistieron como oficiales del nazismo en la Escuela Simón Bolívar de Tuluá, norte del Valle, el presidente Iván Duque no solo descalificó este hecho, calificándolo como inaceptable, sino que también aseguró que "tiene que rodar las cabezas" de los responsables.



"Ya di un mensaje muy claro al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, para que rueden las cabezas de la institución que estuvieron propiciando ese tipo de prácticas que son rechazables y censurables en todo momento", aseguró el mandatario.



Duque agregó que "el antisemitismo debe ser rechazado categóricamente y cualquier apología o simbología que trate de darle representatividad a esos símbolos de la podredumbre humana, como fueron los que llevaron al holocausto, serán siempre condenados por parte nuestra".



De hecho, uno de los primeros anuncios de la institución fue remover del cargo al teniente coronel Jorge Ferney Bayona del cargo de director de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Hasta la tarde de este viernes no se han anunciado más sanciones.



El Presidente también descalificó los comentarios que sugieren que el nazismo es una forma de enseñanza común dentro de la Policía. "El que diga eso me parece que está tratando de pescar en río revuelto, la Policía ha sido siempre honorable y formada en valores republicanos y en estricta protección de la constitución y la ley. Jamás propiciaría, auspiciaría o contemplaría utilizar al nazismo como ejemplo en la formación de nadie".



Duque también aseveró de manera categórica: "Esas conductas de unos pocos, que son torpezas inadmisibles, y que son conductos que deben tener una sanción. Pero no son generalizadas ni podemos caer en el juego político de los que quieren usar este incidente para desprestigiar la institución".