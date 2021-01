Críticas a Natalia París por fiesta en yate y por recomendar dióxido de cloro contra el covid-19

angela marcela alvarez

La dj y modelo Natalia París está en el foco de las críticas de las redes sociales por su aparición en un video en el que se le ve de fiesta en un yate en Cartagena con gran cantidad de personas y sin ninguna protección de bioseguridad.



La publicación causó todo tipo de comentarios entre sus seguidores, quienes la criticaban por no usar tapabocas y por su irresponsabilidad en estos tiempos de pandemia, cuestionando que su fiesta es una acción que podría ayudar a la propagación de covid-19 en una temporada en la que las UCI están copadas por la cantidad de casos graves.



Lo que hace Natalia París en sus redes sociales es irresponsable y peligroso, que ande difundiendo este tipo de información que puede terminar desatando una tragedia. ¿Será que @FiscaliaCol, @MinSaludCol o alguna autoridad puede ponerle freno? pic.twitter.com/GzQyOttiCg — Primo E'Costa🇨🇴 (@PrimoECosta) January 26, 2021

Pero la polémica no se ha quedado en las críticas a la modelo, sino en la respuesta que ella dio a sus seguidores.



Según París, ninguna de las personas que estaban en la fiesta usaba tapabocas porque todos habían tomado dióxido de cloro, que, según ella, es el remedio que salva a las personas del contagio de covid-19.



De hecho, la dj recomendó a sus seguidores tomar dióxido de carbono y compartirlo con sus familiares.

A @NataliaParis_ deberían investigarla por andar promoviendo la sustancia tóxica dióxido de cloro. No hay derecho a este nivel de irresponsabilidad e ignorancia!!! @sicsuper@invimacolombiapic.twitter.com/VmsZiP3xB5 — Juliana Ramírez (@Julianaramirez6) January 26, 2021

Vacunas desarrolladas por los médicos y científicos más brillantes junto a las farmacéuticas más importantes del mundo, ensayadas durante meses: ❌🚫



Dióxido de cloro: ✅😁 pic.twitter.com/xPfI0rF1pN — Antonia (@astro_nea) January 26, 2021

También escribió en los comentarios de su cuenta de Instagram las indicaciones para que sus seguidores adquieran este 'remedio' contra el covid-19.

Natalia Paris recomienda a sus seguidores consumir dióxido de cloro. Instagram Natalia Paris

Estas declaraciones han desatado cuestionamientos y preocupaciones por la automedicación en la que podrían caer las personas para evitar el contagio de covid-19, pese a que no hay datos científicos que respalden estos tratamientos.



De hecho, el Ministerio de Salud, asegura que no hay pruebas de que el "suplemento mineral milagroso" cure el coronavirus o cualquier otra enfermedad.



El Ministerio de Salud y los médicos han recomendado a los ciudadanos no automedicarse y asistir a los servicios médicos cuando se presenten síntomas de alerta por covid-19.



