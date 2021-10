Consejo de Estado admite y estudiará tutela en contra de la canción 'Perra' de J Balvin

La Sección Tercera del Consejo de Estado admitió para su estudio una tutela que presentó el ciudadano Leonardo Santo Petro Llorente, quien, en defensa de las comunidades negras y afrodescendientes, reclamó el contenido de la canción ‘Perra’ y su vídeo, del cantante J’ Balvin.



La tutela fue presentada en contra del cantante, pero también contra la Presidencia de la República, la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Poblacionales Afrocolombianas del Congreso de la República, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Cultura.

El ciudadano pide el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho al buen nombre y la honra, la dignidad de las comunidades negras y afrodescendientes de Colombia, la dignidad de las mujeres en general, pues considera que los derechos mencionados fueron vulnerados por la canción del cantante paisa.



Para el ciudadano, José Álvaro Osorio Balvín o ‘J Balvin’ “utiliza términos o palabras directa y abiertamente humillantes, sexistas, racistas, machistas, misóginas y en contra de la dignidad de la persona humana de la mujer, lo cual vulnera grandemente los derechos de las mujeres comparándolas con una perra, un animal que de acuerdo al contenido de la canción se debe dominar y maltratar”.



Añade que el contenido tanto del vídeo como de la canción, es una “vergüenza” y atenta contra la dignidad de las comunidades negras, afrodescendientes y en contra de la honra y la dignidad de la mujer.



Además, sostuvo que las autoridades cuestionadas, al no tomar medidas frente a la mencionada canción, incurren en una conducta omisiva en el cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales de defender las garantías citadas.



La tutela fue admitida para estudio por el despacho del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, quien ordenó notificar a las partes y a la Procuraduría General de la Nación.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, J Balvin se pronunció sobre la canción y pidió disculpas públicas: “Vengo a hablarles del video de ‘Perra’, primero quiero ofrecerles mis disculpas con todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente con las mujeres y con la comunidad negra”.



Y se refirió a la rapera dominicana Tokischa, quien filmó la canción a su lado: “eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío ha sido tolerancia, amor e integración como también me ha gustado apoyar a los nuevos talentos, en este caso Tokischa, que apoya a su gente, su comunidad y que empodera a las mujeres. Como forma de respuesta, y obviamente de respeto, bajé el video hace 8 días. Al ver que siguieron con las críticas estoy aquí dando cara”.



Ahora, con la tutela, lo que espera el ciudadano es que el representante de la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Poblaciones Afrocolombianas, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministro de Cultura, tomen las medidas necesarias dentro de sus competencias a fin de parar la grave violación de los Derechos Fundamentales solicitados en amparo, la reparación y tomar las sanciones correspondientes.