La pegajosa canción de la 'Tigresa del Oriente' inspirada en 'El juego del calamar'

'El juego del calamar' no solo sigue consolidándose como una de las series más exitosas de Netflix, sino que se ha vuelto una referencia obligada para memes, retos virales y, cómo no, para canciones.



Y si algo le faltaba a la producción audiovisual para 'graduarse' en la cultura popular de internet, al menos en Latinoamérica, era inspirar a una de las figuras más emblemáticas de la 'viralidad' en este lado del mundo.



Ese día llegó. Judith Bustos, mejor conocida como la 'Tigresa del Oriente', no podía dejar pasar la oportunidad para hacer de 'El juego del calamar' no solo una serie de culto sino una pegajosa canción.



La artista peruana, de 75 años de edad, decidió lanzar 'El baile del calamar', una tonada inspirada en la popular producción que en la noche de este sábado, dos días después de su estreno oficial, acumulaba cerca de 280.000 vistas, y casi igual número de 'me gusta' y 'no me gusta'.

La 'Tigresa del Oriente' aparece vestida de la muñeca gigante que orienta el juego 'luz roja, luz verde' y está con los artistas 'Elmer Molocho' y 'El Rey Midas'.



"Arde Instagram. Estreno Mundial. Tigrillos (as), les presentó mi nuevo hit grrr... 'El baile del calamar'", aseguró en su cuenta de Instagram.



La canción retoma las palabras que la muñeca dice en el doblaje latinoamericano de 'El juego del calamar', "jugaremos 'muévete luz verde'", para luego completarlo con un sonoro estribillo: "Si eres un tramposo, te voy a eliminar; si eres un borracho, te voy a eliminar; si eres un mañoso, te voy a eliminar...".



¿Quién es la 'Tigresa del Oriente'?

Juana Judith Bustos Ahuite, la 'Tigresa del Oriente', se hizo conocida en internet a finales de los 2000 e inicio de la década del 2010, junto a otros artistas como 'Delfin Quishpe' y 'Wendy Sulca'.



Pronto se hizo reconocida en Latinoamérica, llegando incluso a participar de shows como 'Bailando con las estrellas' de RCN, en Colombia, o 'Bailando por un sueño' de Canal 13, en Argentina.