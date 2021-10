'Rebelde' llega a Netflix: lanzan videoclip y revelan fecha de estreno de la serie

'Rebelde', la reconocida serie que marcó a miles de adolescentes en la primera década de los 2000, volverá con una nueva versión, esta vez con enfoque 'centennial' y la producción de Netflix.



Precisamente, el gigante del 'streaming' dio a conocer este miércoles que el estreno del 'remake' de la exitosa producción será el 5 de enero de 2022.



Así mismo, la empresa reveló a través de sus redes sociales el videoclip de la nueva versión de la icónica canción principal de la serie, ahora interpretada por nuevos artistas.



"Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás; y soy rebelde, cuando te quiero hasta rabiar", el estribillo que se hizo famoso a finales de 2004, será esta vez cantado por 'Jana Cohen', 'M.J.', 'Dixón', 'Luka Colucci', 'Andi', 'Sebastián Lagarica-Funtanet' y 'Emilia'.

Para esta ocasión el 'Elite Way School', la prestigiosa escuela de la trama recibirá estudiantes becados, los cuales deberán luchar contra la exclusión a través de un recurso que ha unido la trama de Rebelde desde sus inicios, la música.



Hasta el momento no se ha anunciado si la nueva versión de la serie tendrá su propia banda musical, como sucedió hace más de 15 años, sin embargo los fanáticos de la serie no han parado de comentar sus opiniones y expectativas mediante redes sociales.

La nueva versión de Rebelde nunca tendrá la historia de amor de Diego y Roberta 😎 — Raquel (@RaquelAlfaro08) October 20, 2021

Por más qué veo la nueva versión de REBELDE, no me gusta, sinceramente nada como los originales🤧 — CA🌼 (@ConsueloAlmari2) October 20, 2021