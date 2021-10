Marlee Martlin y los detalles de 'Coda: Señales del Corazón', su regreso a la pantalla grande

El próximo 28 de octubre será el día en que los colombianos podrán asistir a las salas de cine de todo el país a disfrutar de ‘Coda, señales del corazón’, la nueva producción cinematográfica protagonizada por el reconocido actor mexicano Eugenio Derbez, que está inspirada en la película francesa La Familia Bélier, la cual aborda las tensiones que surgen cuando una joven de 17 años (Ruby) y única miembro oyente de una familia de sordos, descubre su talento para cantar. Por lo que deberá decidir entre perseguir sus sueños en la música o quedarse con su familia.



Allí, la actriz estadounidense Marlee Matlin -quien a los 18 meses perdió su capacidad auditiva a causa de un ataque de roséola infantil-, ganadora del Premio de la Academia como Mejor Actriz por la cinta ‘Te amaré en silencio’, (Children of a Lesser God), y un Globo de Oro, interpreta a la madre Jackie Rossie.

Jackie es una madre cariñosa, pero tiene problemas para relacionarse con Ruby. Con pocos amigos adultos, Jackie deposita en su hija la compañía y la guía, por lo que la típica relación madre-hija está invertida. Jackie no se imagina cómo ella y la familia podrían sobrevivir si Ruby se fuera a perseguir sus propios sueños, y está totalmente cerrada a la posibilidad de que su hija menor quiera dejar el nido en algún momento.



La cinta promete remover corazones y dejar un importante mensaje de empoderamiento e inclusión. Y es que detrás de esta historia, se encuentra la directora Siân Heder (Tallulah, Orange is the New Black),

quien buscó sumergirse en la cotidianidad de la comunidad sorda, para comunicar la vida de las personas que tienen esta discapacidad.



“Nunca fue una opción para mí hacer esta película con actores oyentes que interpretaran el papel de personas sordas. No solamente nos encontramos en un momento en el que esto se siente culturalmente inaceptable, sino que además, personalmente no quería hacerlo de esa forma porque quería contar una historia auténtica”, dijo Siân Heder.



Entre tanto, una entrevista con la actriz Marlee Matlin permite descubrir su rol como Jackie Jackie Rossie y su vida con una condición que deja grandes enseñanzas.



¿Por qué esta es una película de empoderamiento?

Creo que el empoderamiento que trae esta película gira en torno a captar la atención hacia la comunidad sorda, pienso que le da voz a los sordos alrededor del mundo para ser vistos. Así mismo, creo que llamará la atención saber que existimos, que no solo somos personas que no oyen y que por eso no viven. Ya seamos sordos o con dificultades para escuchar, estamos por todo el mundo, y como actriz me entusiasma que aquellos que vean la película digan: “wow, son actores sordos haciendo una historia de sordos”, y transmitir esa historia a todos, especialmente a la gente sorda a través de la belleza del lenguaje de señas. Ojalá haya más trabajos para todos nosotros en películas, teatro y televisión.



¿Cómo fue trabajar con la directora Siân Heder?

¡Sian es una patada en el trasero! (risas). Y la amo hasta la muerte porque tengo que quitarme el sombrero con ella, es única. No solo es una persona increíble, como directora entiende la importancia de la comunicación, del lenguaje de señas y de la cultura sorda, porque hizo bien su tarea. Sian aprendió a hablar en señas, y así se comunicaba con todos nosotros a profundidad sobre la historia y sobre los personajes.

Ella cree en nosotros y cree en su trabajo tanto como en el de nosotros, por lo que hizo que todo funcionara perfectamente. Necesitamos más directores como ella.



¿Qué piensa sobre crear más oportunidades para las personas sordas en el cine?

Creo que es fundamental que ‘Coda: Señales del Corazón’ exista porque hay personas sordas que son actores, directores, escritores, artistas de maquillaje, de vestuario o del equipo detrás de cámaras, que están buscando entrar en este negocio, y cuando esta película se estrene creo que mucha gente en la industria del entretenimiento entenderá que hay una gran historia aquí, que incluye un grupo de actores verdaderamente sordos, que son auténticos y críticos en la película.



Verán que es una buena historia y que no está hecha con actores oyentes interpretando a sordos, como se ha realizado antes. Eso ha sucedido muchas veces, pero lo dejaremos para otra entrevista.



Espero que esta película le entregue un mensaje a la gente; que la lengua de señas es fundamental para comunicarse y que ahí afuera hay muchas historias que suceden todos los días, en todas partes y que merecen ser contadas. Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de compartir esta historia.



¿Cómo fue trabajar con el resto del resto del equipo?

Fue un placer trabajar con Emilia, Troy y Daniel. Me divertí mucho y eso hizo que sea más fácil trabajar en el set. Ellos cada vez que tenían chance y estábamos juntos, hacían lo suyo, yo lo mío y encajábamos todos como una máquina aceitada. Fue hermoso, y les tengo el máximo respeto a ellos como personas y como actores. Soy muy afortunada por haber trabajado en este hermoso proyecto junto a ellos.