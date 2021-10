J Balvin 'dio la cara' este domingo y pidió perdón ante la polémica que ha generado el video de uno de sus más recientes sencillos, titulado 'Perra'.



El reggaetonero antioqueño ha recibido cientos de críticas por la letra de la canción y su pieza audiovisual, realizados junto a la cantante Tokischa.



Desde el Gobiero Nacional hasta la propia mamá de J Balvin, Alba Mery Balvin, se pronunciaron en contra del tema, tras considerar que refuerza actitudes y mensajes sexistas, racistas y misóginos.

Ante la controversia, el cantante decidió bajar el video de su canal de YouTube la semana pasada; sin embargo, la ola de críticas no ha cesado, por lo que a través de sus historias de Instagram dio la cara y pidió perdón este domingo.



"Vengo a hablarles del video de 'Perra'. Quiero pedirle disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra", dijo José Álvaro Osorio Balvin -nombre de pila del artista- en la red social.

Recalcó además: "esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración, como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos, en este caso Tokischa, una mujer que apoya a su gente, su comunidad y también empodera a la mujer".



Finalmente, J Balvin pidió disculpas a su mamá y reiteró que su idea es "seguir siendo mejor cada día".



El video de 'Perra', estrenado el pasado 7 de septiembre, ha recibido múltiples críticas desde su lanzamiento.



La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, expresaron su descontento en una carta, en la que indicaron que el sencillo "tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres, comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar".



Por su parte, la mamá de J Balvin aseveró que una vez vio el video lo llamó y le dijo '¿Dónde está el Josecito que yo conozco?'



"Esa canción... no sé ni qué decir. No seguí viendo el video, no veía a mi Josecito por ninguna parte, pero definitivamente estas son experiencias y de estas experiencias es que vivimos, hacemos cambios y no podemos idealizar a nadie", aseveró Alba Balvin en entrevista con el programa 'Nos Cogió la noche', de Cosmovisión.



Sin embargo, en medio de la polémica la rapera Tokischa defendió a Balvin y aseveró que ella fue quien compuso la canción.



"No entiendo los ataques hacia él. Él respetó mi arte, colaboró conmigo, vino desde afuera, a mi país, a grabar este video conmigo, a apoyarme. Él me apoyó como mujer, se metió en mi mundo y compartió conmigo. Es obvio que él apoya a una mujer, entonces no comprendo por qué le dicen machista", cuestionó la artista, en entrevista con W Radio.