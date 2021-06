Comité Nacional del Paro suspende temporalmente las movilizaciones

Valentina Rosero Moreno

El Comité Nacional del Paro anunció este martes que se suspenden las movilizaciones que, desde hace 49 días, se estaban realizando en el país.



El presidente de la CUT, Francisco Maltés, indicó que la suspensión de las manifestaciones será temporal y anunció que en los próximos días se realizará un concierto nacional.



"El Comité Nacional del Paro anuncia suspensión temporal de las manifestaciones que veníamos haciendo los miércoles, eso no significa que la movilización social se pare en Colombia, esta va a continuar porque las causas que la generan se mantienen", dijo Maltés.



El líder de la CUT comentó que lamentan la compleja situación que atraviesa el país debido al covid-19 y dijo que esta "se hubiera podido evitar si el Gobierno no se hubiera demorado dos meses en iniciar la vacunación".



Sobre el concierto, Maltés manifestó que este se celebrará el 20 de junio cuando se cumple un año desde que se presentó el pliego de emergencia al Gobierno Nacional. Según se comentó, este será llamado 'A un año, Duque no quiere negociar'.

Entre tanto, el Comité del Paro informó que aunque ya no se convocará a la ciudadanía a protestas, sí se continuarán realizando diálogos con diferentes sectores sociales.



Los representantes de las protestan indicaron, además, que convertirán los puntos del pliego de emergencia en proyectos de ley que serían radicados el 20 de julio en el Congreso.



"Esperamos, por su puesto, a que el Congreso no le falle a los colombianos así como le ha fallado el presidente Iván Duque", dijo Maltés.

Por su parte, Percy Oyola, Presidente de la CGT, comentó que en el país algunos movimientos de ciudadanos van a continuar realizando manifestaciones, por lo cual pidió protección para ellos.



"Pedimos protección para quienes seguirán marchando y también para los jóvenes que en las regiones están negociando con autoridades locales", dijo Oyola.