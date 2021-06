Ejecutivo de Fecode responde a polémica: "soy actor político, pero no tengo jefe político"

Valentina Rosero Moreno

Nelson Alarcón, ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, se refirió este viernes a sus declaraciones polémicas sobre la estrategia de las manifestaciones y aceptó sus declaraciones sobre que la protesta tiene intereses políticos.



Según dijo el docente en diálogo con Blu Radio, aunque sus comentarios fueron divulgados sin tener en cuenta el contexto, él no se retracta no solo porque sus declaraciones fueron legítimas, sino porque Fecode no está apoyando ninguna candidatura en específico.



"No estoy hablando nada malo; no me voy a retractar absolutamente de nada, mal haría. Cuando hablo de política es para transformar el país. ¿Cómo se transforma este país? En las urnas . Derrotar al Centro Democrático que hoy gobierna nuestro país", indicó.



De igual manera, Alarcón se refirió a los intereses políticos de los que habla en el polémico video y manifestó que ni él, ni el sindicato al que representa, tienen un jefe político.



"Hoy hay más de 50 candidatos presidenciales, mal haría en poner nombres como el de Petro o Robledo. A nadie le estamos haciendo campaña. Le hacemos campaña a que el país se transforme. No tengo jefe político, soy un actor político" dijo.



Entre tanto, frente a sus afirmaciones sobre la necesidad de robustecer las manifestaciones para, con miras al 2022, Alarcón dijo que aunque sí se necesita una gran transformación "el propósito del Paro no es lanzar su candidatura al Senado".



"No se pueden deslegitimar las peticiones. Fecode es plural, no es un partido político, hay multiplicidad de vertientes políticas e ideológicas. No se puede aseverar algo que no corresponde a la realidad, los docentes también son agentes políticos", precisó.