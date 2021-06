Críticas a ejecutivo de Fecode que asegura que el paro "es de largo aliento, con miras a 2022"

Álvaro José Carvajal Vidarte

Mientras el país sigue a la espera de la decisión del Comité Nacional del Paro sobre la continuidad o no de las marchas en el marco del Paro Nacional que completa más de 40 días, uno de los integrantes del comité está en el centro de la polémica.



Se trata de Nelson Alarcón, miembro del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, quien aparece en un polémico video difundido este jueves.



Allí, frente a un grupo de personas, Alarcón afirmó que "tenemos que robustecer el movimiento, esto es de largo aliento, esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022".



Aunque Fecode ha expresado en reiteradas ocasiones su oposición al Gobierno de Iván Duque, es la primera vez que uno de sus miembros vincula la movilización actual con una clara intención electoral de cara al proceso que tendrá lugar el año entrante.



Previo a lo anterior, el ejecutivo también admitió que el comité del paro no tiene la vocería de los grupos de jóvenes que están en las calles y se denominan 'Primera Línea'.



"Mal haríamos (en) hablar por los jóvenes de primera línea porque hoy nosotros no somos los voceros. Y eso hay que dejarlo claro, ellos son los voceros de ellos mismos, legítimamente. ¿Qué les hemos dicho? Intégrense al Comité Nacional de Paro", sostuvo.

Puede leer: Alcalde de Cali denunciará ante la Fiscalía actos vandálicos contra el MÍO



Cabe recordar que el pasado 6 de junio, el comité se levantó de la mesa de diálogos que adelantaban con el Gobierno Nacional, tras no llegar a un preacuerdo en cuanto a las exigencias de los sectores sindicales sobre las garantías de la protesta.



El Gobierno, por su parte, hizo énfasis en la necesidad de levantar los bloqueos de vías para poder avanzar en la negociación. Muchos de estos bloqueos, que el comité de paro llama 'cortes de vías', son adelantados por jóvenes de 'Primera Línea'.



Tras una nueva jornada de protestas en la que se realizó la llamada 'Toma a Bogotá' que tuvo lugar este miércoles, el Comité Nacional de Paro analiza si hacer un llamado a más movilizaciones o