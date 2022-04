Cerca del 85 % de venezolanos en Colombia no cuentan con Permiso Especial de Permanencia

La condiciones de vida de la mayoría de población migrante desde Venezuela sigue siendo compleja en materia de trabajo pago, en acceso a la educación y salud, según la Encuesta Pulso de la Migración realizado entre enero y febrero de este 2022 y publicada este martes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



En el país solo el 15% de la población venezolana cuenta con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), mientras que el 84,6% no lo tiene. Esto dificulta aún más las oportunidades para acceder a un trabajo digno.



Según el Dane, el 85,0% de la población venezolana ha tenido dificultades para tener un trabajo pago, esta situación se agudiza principalmente para las mujeres.

A la fecha, un poco más de la mitad de los migrantes, el 53,5%, dijo que estaba trabajando (la mayoría de los ocupados son los hombres) y 25,3% se dedicaba a oficios del hogar.



Por si fuera poco, la informalidad es la principal modalidad de trabajo para esta población. El 80,8% de los migrantes reportó tener contrato de trabajo verbal, mientras que el 19,2% tenían contrato escrito.



En cuanto a nivel de salarios, el 48,3% de los ocupados reportó que el mes pasado en el empleo que tenía ganó de $700.001 a $1.050.000 y el 17,7% recibió de $350.001 a $700.000.



El Pulso también indagó a los migrantes venezolanos para el periodo enero-febrero de 2022 sobre el acceso a educación en Colombia de los miembros de la familia que se encuentran en edad escolar, el 68,0% dijo que si tiene acceso, el 22,0% no tiene familiares en edad escolar y el 10% no tuvo acceso; la principal razón para no tener acceso es debido a que no tienen papeles (75,3%).

En cuanto a salud, el 57,1% de los migrantes reportó que no todos los miembros de su familia tienen acceso a salud en Colombia y el 42,9% respondió que sí la tienen.



Respecto a la intención de vacunación, el 71,8% de los venezolanos encuestados respondió que ya se aplicó la vacuna; el 23,2% dijo que sí estaba interesado/a en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus y el 5,1% contestó que no estaba interesado/a en aplicarse la vacuna.



Finalmente, el 24,2% de los migrantes que llegaron a Colombia desde Venezuela vivieron por primera vez en Bogotá.