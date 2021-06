"Bloqueos son expresión violenta, porque le quitan derechos a todo el país": Duque

Álvaro José Carvajal Vidarte

El presidente Iván Duque volvió a condenar los bloqueos que persisten en algunas zonas del país, en el marco del Paro Nacional, y reiteró el llamado a levantarlos.



Así lo dejó en claro en la tarde de este jueves, al término de un consejo de seguridad que presidió en Neiva, Huila, y en el cual se tomaron distintas medidas para garantizar el bienestar de ciudadanía y habitantes de varios municipios de ese departamento.



"Los bloqueos son una expresión violenta, así se hagan sin armas y sin agresiones físicas, porque están quitándole derechos a todo el país. El deber de todos nosotros, quienes ejercemos autoridad constitucional y legal, es garantizar los derechos de todos los colombianos", enfatizó el jefe de Estado.



Duque cuestionó "que haya niños que se hayan quedado por semanas afectados en lo que son sus programas de alimentación escolar, o que se haya desabastecido municipios enteros" por culpa de las obstrucciones en vías nacionales, departamentales y municipales de varias regiones del país.



Reiteró que su Gobierno reconoce y respeta el derecho a manifestarse de manera pacífica, como ejercicio democrático, "pero la voz inequívoca de todos los colombianos es el rechazo total a estas vías de hecho, a estas expresiones de violencia, las cuales generan incertidumbre en momentos en que el país está saliendo de una crisis tan grave generada por la pandemia".



"Uno se pregunta, ¿a quién le puede interesar que Colombia no se reactive? ¿A quién le puede interesar que Colombia no vacune masivamente? ¿A quién le puede interesar que Colombia no genere mas empleo?", añadió.

El presidente reiteró el llamado a expresarse pacíficamente, sin bloqueos, y a no permitir que se den este tipo de obstrucciones.



"No permitamos que se le arrebate la esperanza a un país que quiere salir adelante. Eso lo reiteramos hoy y podemos decir que todos los aquí presentes: gobiernos municipales, departamentales, nacionales, fuerza pública, organismos de control, todos decimos al unísono: no más bloqueos", subrayó.



Finalmente, el jefe de Estado destacó el avance de la vacunación en el país, pues este miércoles se aplicaron 300.000 dosis y en total ya se han puesto más de 10 millones desde el inicio del proceso. Así mismo, destacó el trabajo del Ministerio de Salud para iniciar la etapa de reactivación económica gradualmente, con el fin de recuperar vida productiva en el país.

