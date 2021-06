Covid-19 y reactivación en Colombia: así será la reapertura de los diversos sectores

Álvaro José Carvajal Vidarte

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que la cartera de Salud expidió este miércoles la resolución 777 con la que se regula la reapertura de los diferentes sectores sociales, económicos, culturales, deportivos, entre otros. Esto luego de que la reactivación fuera autorizada por medio del decreto 580 que permite la reactivación progresiva de las actividades en el país.



“El día de hoy (miércoles) el Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido la resolución 777 de 2021, bajo la cual se fijan los criterios y condiciones para la reactivación económica y social del Estado. El objetivo es permitir la apertura del país minimizando los factores de transmisión del covid-19”, indicó el ministro.



Según el funcionario, la resolución establece un protocolo general con especificaciones para cada uno de los sectores de acuerdo con las condiciones particulares de cada actividad.



Además, la resolución establece unas medidas generales para la comunidad del país, que incluyen las medidas utilizadas en este año de pandemia: uso permanente de tapabocas, implementación de mecanismos de ventilación abierta o artificial, lavado de manos frecuente y protocolos de limpieza y desinfección.



En términos de reactivación de sectores, la resolución establece ciclos de reactivación para dos grupos de municipios.

El primer grupo de municipios estará compuesto por aquellos que tengan una ocupación superior al 85 % en sus unidades de cuidado intensivo. En dichos municipios estarán limitados todos los eventos públicos y privados con aforos superiores a 50 personas, medida que no aplicará para congresos, ferias empresariales o centros comerciales. Para estos municipios tampoco se permitirá la apertura de discotecas o lugares de baile.



El segundo grupo de municipios estará compuesto por aquellos que tengan una ocupación de UCI inferior al 85 %. En estos lugares, a partir del primero de junio se habilita un aforo del 25 % para eventos masivos, discotecas y lugares de baile.



Cuando dichos municipios alcancen una cobertura del 70 % de la vacunación en la fase uno, que incluye las etapas uno, dos y tres del plan de vacunación, se autorizará un aforo del 50 %.



“Los municipios que logren un avance en cobertura de la fase uno mayor al 70 % de vacunación podrán aumentar estos aforos hasta el 50 %”, explicó el ministro.

Posteriormente, para que los municipios puedan aumentar a aforos del 75 % se tendrá en cuenta un nuevo indicador creado por el Ministerio de Salud, denominado ‘Índice de Resiliencia Epidemiológica’.



El Índice de Resiliencia Epidemiológica, que se publicará cada 15 días, determinará cuando el impacto de nuevos brotes de covid-19 en términos epidemiológicos, económicos, y sociales sea menor en cada territorio.



Para determinar que un municipio tiene una menor afectación de covid-19 se medirán cuatro dimensiones: vacunación, seroprevalencia del virus en la población, capacidad instalada de unidades de cuidado intensivo e intermedio y testeo del virus en la población.



“El índice permitirá determinar el grado en el que un territorio mejora sus condiciones a través de la vacunación o manteniendo la vigilancia, de tal modo que sus condiciones le permiten incrementar los aforos de sectores económicos”, explicó Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.



Según el ministro, dependiendo del puntaje de cada municipio en el Índice de Resiliencia Epidemiológica, se autorizarán aforos del 75% en cada uno de estos lugares.



El ministro Ruiz también explicó que la resolución 777 se refiere al regreso a clases y a las actividades laborales, en donde la apertura progresiva va a estar relacionada con el avance específico del plan de vacunación contra el covid-19.



En el caso de la educación preescolar, básica y media, se tendrá que regresar a clases una vez se haya completado la segunda dosis de vacunación de todos los profesores, que se estará realizando para el 15 de julio de 2021.



“La renuencia a la vacunación no implica que quienes no quieran vacunarse no deban asistir a las actividades educativas”, agregó el ministro.



En el caso del sector laboral, la población que no haya regresado por discapacidad o comorbilidades que tengan un mayor riesgo asociado al covid-19 tendrá que reintegrarse al trabajo una vez se hayan vacunado y una vez termine la etapa tres de vacunación, que incluye a las personas con comorbilidades.



El ministro concluyó que de ninguna manera se debe pensar que el riesgo del covid-19 ha disminuido por la vacunación o por la reapertura que se autorizó esta semana en el país.



“El riesgo continúa. La eventualidad de un cuarto o quinto brote de covid-19 es una posibilidad factible. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se pueden parar las actividades económicas, pues en las próximas tres o cuatro semanas estaríamos reduciendo el nivel del pico en el que nos encontramos y será posible una reactivación de las actividades económicas y sociales en el país”, indicó el ministro.