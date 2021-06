“En julio ya no habrá excusas para no retornar a clases”: Minsalud

Lady Johana Fiallo García

"En julio ya no habrá excusas para no retornar a clases presenciales": Minsalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que la meta del país es que para el próximo 15 de julio estén vacunados la totalidad de los maestros en el país, por lo que fue enfático en que a partir de ese momento no habrá excusas para no retornar a clases presenciales.



“El 15 de julio no hay ninguna excusa o disculpa para que no se haga el ingreso seguro a clases. Igualmente, una vez finalizada la fase uno, esto nos permitirá el retorno al trabajo. Tenemos que retornar a las actividades en la medida en que la población esté vacunada”, afirmó el funcionario.



Cabe recordar que el Ministerio de Salud entregó la semana pasada 358.125 vacunas para la inmunización de docentes, directivos docentes y personal administrativo. Con este número, se logrará cumplir con el objetivo de vacunar al 100 % de los maestros.



Para dicho regreso a clases, la resolución 777 de 202 establece las medidas y los protocolos para que maestros, niños y demás miembros del sistema educativo puedan retornar a clases de forma segura.



Según dicho protocolo, las instituciones de educación deben usar una estrategia de burbuja, que supone conformar grupos fijos de niños, niñas y adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día. Además, se debe evitar la rotación de docentes y personal de apoyo.

Esta estrategia facilita los procesos de vigilancia epidemiológica, pues al presentarse casos sospechosos o confirmados de coronavirus, no es necesario el cierre de todo el colegio, sino el aislamiento de un determinado grupo de alumnos.



Además, la resolución plantea la posibilidad de que la distancia entre alumnos sea de un metro con el fin de aumentar los aforos de menores en las instituciones.



“El rango de distanciamiento sigue siendo dos metros de distancia, pero para facilitar la posibilidad de aumentar aforos, planteamos la opción de un metro. Esto es razonable, dado que ya vamos a culminar la fase uno de vacunación”, afirmó el ministro.



La resolución 777 también menciona que los docentes, directores, administrativos y personal de apoyo deben evitar al máximo reuniones presenciales con familias y cuidadores.

Además, se deben evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones, y en la compra o distribución de alimentos. Otra medida indica que se deben escalonar los tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o espacios con buena ventilación.



En el transporte escolar será obligatorio el uso permanente del tapabocas, preferiblemente mantener las ventanas abiertas, activar los sistemas de aire acondicionado en modo no recirculación de aire y procurar que los niños se mantengan en silencio.

En cuanto al uso de tapabocas, los niños menores de 2 años no deben utilizar tapabocas, ni tampoco los menores con alguna discapacidad física o intelectual. Además, los tapabocas deben tener un tamaño adecuado y deben ajustarse a la cara de cada niño, niña o adolescente.



“La responsabilidad y el autocuidado son un componente fundamental de la resolución 777. Por eso, es responsabilidad de padres y sector educativo reforzar la pedagogía y orientación a las niños y niñas para favorecer el uso seguro de los tapabocas en los servicios de educación inicial y establecimientos educativos”, afirmó el ministro.