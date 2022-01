¿Bienes de Mauricio Leal irán a extinción de dominio? Los detalles que reveló el Fiscal

En la mañana de este viernes el fiscal Francisco Barbosa reveló en una entrevista en Blu Radio que la investigación por la muerte de Mauricio Leal va por buen camino y que algunos de sus bienes podrían ser ocupados por extinción de dominio. Lo anterior bajó la investigación que se adelanta por un posible lavado de activos.



“Nosotros hemos hecho allanamientos a dos viviendas. A una vivienda de La Calera, a una sede de la peluquería del señor Mauricio Leal. Todo ese material probatorio fortaleció las líneas de investigación sobre el crimen y, recientemente, el martes, 4 de enero, se realizó una inspección en la residencia de Mauricio Leal por varios fiscales, que están al frente de la investigación de homicidio, lavado de activos y posible extinción de dominio de algunos de esos bienes”, dijo Barbosa.



Mauricio Leal fue hallado muerto junto con su madre el pasado 23 de noviembre en su residencia en el kilómetro seis vía La Calera.



En el lugar fue hallada una carta, en la que pedía perdón y se despedía "Los amo, perdóneme, no aguanto más (...) dejo todo, con todo mi amor perdóname, mamá 11 24".

Dicha carta, escrita a mano, con un bolígrafo de tinta negra, que actualmente está siendo analizada por grafólogos, es pieza clave de la investigación.



Por el momento, se conoce que el documento tiene caracteres alfabéticos sobresaltados, irregulares, pausados, con represamientos, línea de renglón sinuosa, desproporción de signos y una falta de orden espacial. Tiene cambios en la presión dejando trazos incoloros y otros más intensos con mayor descarga de tinta.



Estos rasgos que no son minúsculos, le permitirían al grafólogo, más allá de determinar si la escribió Mauricio Leal, junto a un perfilador criminal, entender desde la criminalística, qué pensaba la víctima, su estado anímico y si recibió alguna presión a la hora de redactarla.

¿Quién era Mauricio Leal?

Mauricio Leal, se convirtió en uno de los profesionales favoritos por las más bellas modelos y presentadoras del país, con las que terminó siendo el más fiel de sus amigos.



Con 47 años de edad, este caleño radicado muy cerca de Bogotá, había alcanzado la fama y la gloria en su profesión, pero aún iba por más, pues la mayoría de las personas cercanas a él, los famosos en sus redes sociales, lo han calificado como un digno ejemplo de superación personal, al empezar de cero en la competida industria de la moda y belleza en el país.



Conoció bien su trabajo y su negocio, el cual inició realizando las tareas básicas, como barrer, servir los tintos a las clientes y luego lavar el pelo hace cerca de 25 años. Sabía lo que quería y que era la puerta de entrada para lo que buscaba, lo cual, con el tiempo y la dedicación consiguió, según sus allegados.

Lo normal, era que sus clientas se transformaran en sus amigas, aseguran que siempre recibían más de lo que buscaban, porque se encontraban con un profesional apasionado por su labor. Donde trabajo siempre se destacó.



En Cali arrancó su primer emprendimiento con su local propio con bastante éxito, donde empezaron los llamados para realizar el maquillaje y peinados para revistas locales y preparando a personalidades para fiestas y eventos sociales.



Se habla de la expansión de su negocio en Miami junto a una serie de socios involucrados en negocios ilegales, lo que lo llevó a perder todo lo que había invertido allí.



Lo que le quedó, lo usó para limpiar su nombre ante la justicia, que su éxito estaba lejos de los dineros ilegales, lo cual logró.



En Bogotá arrancó de cero. Su nuevo emprendimiento una peluquería donde su talento, junto a su carisma, logró seducir a personalidades, actrices y modelos que hoy lloran su partida y así lo han manifestado a través de las redes sociales.



Pese a reencontrarse con el éxito, los problemas no dejaron de aparecer. Esta vez, la salud, lo que lo llevó a un largo tratamiento e incluso un trasplante, del cual se encontraba en plena mejoría en los últimos meses.