"Me parece una imbecilidad y una estupidez no vacunarse": Duque, en contra de antivacunas

Desde la ciudad de Cartagena, el presidente Iván Duque destacó la importancia de la vacunación masiva contra el covid-19, invitó a los colombianos a hacerse vacunar y se refirió a las personas antivacunas y expresó que no hay ninguna excusa para no ponerse las dosis del biológico.



“Con todo respeto por los que tienen esas banderas, pero me parece que es una imbecilidad y una estupidez poner en riesgo la vida de las personas y la vida de los demás al no vacunarse, cuando es masivo, gratuito, seguro y equitativo. No existe ningún argumento racional para no vacunarse”, afirmó el mandatario.



Duque expresó que el sentimiento antivacuna no ha tomado fuerza en el país, reiterando que no existe ningún motivo por el cual los colombianos no se acerquen a los puntos de vacunación.



“Ustedes ya se han dado cuenta de lo que ha pasado en el mundo. Muchas personas, incluyendo algunos ‘influencers’, que eran antivacunas, murieron por covid. O, lo que es peor, terminaron contagiando a sus seres queridos que fallecieron por covid. Es un deber moral, ético, con nosotros y con los demás, vacunarnos para poder sortear esta situación”, afirmó.

El mandatario invitó a los colombianos a vacunarse contra el virus, teniendo en cuenta que la variante ómicron ya predomina en el país.



“Colombia ha mostrado una gran disciplina, porque hay que reconocerlo así: este es un país que no se ha dejado llevar a la estupidez de los movimientos antivacunas. La gente ha estado cumpliendo bien su tarea; por eso tenemos más de 75% de la población con una dosis y estamos avanzando con la segunda dosis”, destacó el Presidente.