"Basta de discursos vacíos": enérgico llamado de Duque a los líderes reunidos en la COP26

"No podemos salir de esta COP sin darle al mundo una respuesta concreta. Esta cumbre climática tiene que ser recordada como el momento de inflexión donde el mundo dijo ‘ya basta de discursos vacíos’ ‘y podamos entre todos materializar la manera clara cómo enfrentamos la crisis climática y le damos esperanza a las generaciones que reclaman lo mejor de nosotros".



Así se expresó ayer el presidente Iván Duque durante su intervención en la plenaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se lleva a cabo en Glasgow, Escocia.



Antes, durante la presentación de la iniciativa Build Back Better World, que tenía como fin abordar el desarrollo de infraestructura sostenible que permita continuar la lucha contra el cambio climático, Duque coincidió con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.



“Quiero destacar algo, y lo quiero decir además con mucha gratitud: Colombia está en el corazón de Biden”, reveló el Jefe de Estado, quien aprovechó la ocasión para agradecerle al Mandatario estadounidense por los seis millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 que le donó a Colombia.



También por considerar a nuestro país como uno de los líderes en la implementación de la estrategia de crecimiento y de fomento a la inversión.



A esa presentación asistieron igualmente la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y los primeros ministros de de Canadá, Justin Trudeau, y de Gran Bretaña, Boris Johnson.



Entre los compromisos adquiridos por Duque ante la plenaria de la COP26 se resalta el de reducir en 30% las emisiones de gas metano para 2030, a partir de prácticas sostenibles que involucran sectores como la agricultura y los hidrocarburos.

Lea además: Duque presentó en la COP26 la estrategia de Colombia para enfrentar el cambio climático



“Que todas las industrias se centren en un principio: producir conservando y conservar produciendo. Que los principios de reducir, reciclar y reutilizar sean fundamentales y que el manejo de residuos sólidos traigan consigo una captura y una eliminación o transformación de este gas metano”, manifestó extendiendo la invitación al resto de naciones a adoptar comportamientos similares.



Asimismo, el Jefe de Estado colombiano afirmó que “hemos suscrito el compromiso de tener el 30 % de nuestro territorio como áreas protegidas para el año 2030, pero no vamos a esperar hasta ese año, en el 2022 tendremos el 30 % de nuestro territorio declarado como área protegida”.



En suma, Duque destacó los esfuerzos de su Gobierno por tener una nueva ley que sancione los delitos ambientales, así como los pactos de conservación natural que se están adelantando con otros países para proteger el área marina, dentro de los que se encuentra el acuerdo que amplía en 60.000 kilómetros la zona marítima protegida de las islas Galápagos, localizadas en Ecuador.

Neutralidad en carbono

Respecto a los gases de efecto invernadero, Colombia asumió el propósito de reducir en 51 % sus emisiones hacia el 2030 y alcanzar la neutralidad en materia de carbono para el 2050.



Sin embargo, Duque recalcó que si un país como Colombia, que tan solo representa el 0,6 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, toma la determinación de propiciar este compromiso, “¿por qué no hacen lo propio los países que más han contribuido a esta crisis climática?”.



“Tenemos que actuar ya, el mundo no espera nada menos que determinemos que no vamos a retroceder, que nuestro esfuerzo tiene que llevar a que para el año 2030, como mínimo, tengamos una reducción del 45 % en las emisiones de gases efecto invernadero y mantengamos la meta de los 1,5 grados centígrados”, advirtió el Jefe de Estado colombiano.



La Amazonia fue otro de los ejes centrales en el discurso del Mandatario nacional ante el auditorio reunido en Glasgow hasta el próximo 12 de noviembre.



Frente a esto, el primer ministro Johnson hizo una especial distinción diciendo: “Muchos de los aquí presentes han hecho compromisos importantes. El presidente Duque ha tomado acciones importantísimas para salvar la Amazonía colombiana”.



Se conoció también que el Ministro de Ambiente del Reino Unido, Lord Zac Goldsmith, quien visitó Colombia hace unas semanas, donará 300 millones de libras para la lucha contra la deforestación de la selva amazónica.



“Quedé abrumado con la hermosura y riqueza del país, pero lo que más me ha impresionado es el liderazgo mostrado por el presidente Duque y su equipo. Para el Reino Unido es muy importante ver que el primer paso en este camino es trabajar de la mano con Colombia en toda la Amazonia”, manifestó el responsable del medio ambiente en Inglaterra.



Un dinosaurio ‘llegó’ a la Asamblea de la ONU para, con ironía y previo al inicio de la Cumbre Climática, dar un mensaje contundente: “Ya es hora de que los humanos dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios”.

Biden se pronuncia contra China

El presidente estadounidense, Joe Biden, acusó a China de darle la espalda al “gigantesco” problema del cambio climático en la COP26.

”Creo que ha sido un gran error, francamente, que China no se presentase. El resto del mundo ha mirado a China y se preguntó qué valor están aportando”, afirmó el Mandatario en una rueda de prensa refiriéndose a la ausencia del país asiático en la cumbre.



”Es un tema enorme y ellos le dieron la espalda. ¿Cómo haces eso y luego reivindicas ser un líder?”, señaló Biden y recordó que tiene pendiente una cumbre telemática con su homólogo chino, Xi Jinping, pero que aún no hay fecha establecida.



Xi es el presidente del principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, más del 25% del total.



Lea también: COP26: Líderes mundiales se comprometen a detener la deforestación para 2030

Galápagos protegida

Los presidentes de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá firmaron ayer en Glasgow, en el marco de la COP26, el acuerdo que amplía en 60.000 kilómetros la zona marítima protegida de las Galápagos, una de las más importantes del mundo.



“Esto que estamos haciendo esta tarde es histórico. Cuatro naciones estamos declarando, cada uno de nosotros, una extensión de áreas marinas” para constituir un corredor común, declaró Iván Duque en el acto celebrado en el pabellón del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).



“La discusión aquí en la COP es que tenemos que actuar ahora. Me siento muy orgulloso”, añadió, por su parte, el presidente costarricense, Carlos Alvarado.



El mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, primero en dar la noticia el lunes, expresó que “es un ejemplo de acción concreta, no es una promesa al futuro”.



“Cuando se tiene una actividad como la de hoy, da al mundo esperanzas”, indicó, entre tanto, panameño, Laurentino Cortizo.



El anuncio común de las cuatro naciones vecinas terminó en una firma simbólica sobre un mapa de Galápagos y se configura como uno de los más importantes de la COP26 hasta el momento.