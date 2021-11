Duque presentó en la COP26 la estrategia de Colombia para enfrentar el cambio climático

En el marco de la conferencia COP26, que se lleva a cabo en Glasgow, Escocia, para acelerar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, el presidente de la República, Iván Duque, presentó la estrategia de Colombia hacia el 2050 en materia de reducción de emisiones de gases efecto invernadero.



El país quiere constituirse “en un referente para el acuerdo al que llegaremos en Glasgow”, en el marco de la COP26, manifestó el presidente.



“Esta estrategia, el ‘Camino a Cero’, es una forma de mostrarle al mundo que no solo estamos comprometidos, sino que vamos a lograr nuestros objetivos. Y no podemos esperar a construir el acuerdo, pero sí podemos ser un referente”, señaló Duque durante la presentación llevada a cabo en el Pabellón Colombia en la ciudad escocesa.



La estrategia incluye las metas de lograr la neutralidad en materia de carbono para el 2050 y reducir en 51 % las emisiones de gases efecto invernadero para 2030.

“No podemos esperar a que el mundo actúe o que llegue a un acuerdo. Debemos empezar a trabajar de manera inmediata. Pero he venido a Glasgow a decir que necesitamos llegar a un gran acuerdo que permita alinear al mundo en lo que debemos lugar en las próximas décadas”, enfatizó Duque.



El mandatario señaló que es necesario cumplir con el compromiso de tener US$ 100 mil millones movilizados cada año, establecido en el Acuerdo de París.



Reiteró la necesidad de apelar a figuras como la condonación de deudas a los países más pobres de América Latina, que no cuenta con recursos para aplicar las reformas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático, y diseñar herramientas para que compensen los esfuerzos realizados en materia de acción climática y comprometerlos con las metas propuestas.

"Líder en América Latina"

Durante su participación en la conferencia, el mandatario también resaltó el compromiso que ha venido adquiriendo Colombia en la lucha contra ese fenómeno ambiental.



Duque aseguró que Colombia está siendo reconocida por liderar la transición energética y trabajar en estrategias que combatan el cambio climático.



"Yo creo que hoy Colombia es un país que está siendo destacado por muchas razones. Primero, por la aceleración y la transición energética. Hoy Colombia es líder en la transición energética en América Latina. Se reconoce que Colombia puso en marcha la primera política regional de economía circular y lidera la estrategia de biodiverciudades, con indicadores donde todas las ciudades pueden contribuir a enfrentar esta crisis climática", expresó Duque.



El jefe de Estado también destacó la ley de Acción Climática que está avanzando en el Congreso de la República que evidenciará el propósito del país con diversos objetivos los cuales además buscan ser financiados, eso a pesar de ser un país que representa el 0,06 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.



"Colombia viene mostrando sus metas de transición energética, donde hemos pasado de un 0,2 % de la matriz energética de energías renovables no convencionales a una ruta que nos va a llevar al 20 % para el 2023", enfatizó el mandatario.



Además resaltó que el territorio nacional adquirió el compromiso de sembrar 180 millones de árboles, para finalizar este año se espera tener 120 millones sembrados.

El presidente Duque explicó que otros países están viendo la emisión de bonos verdes que permitiría atraer inversión para Colombia, destacó la reuniones que ha sostenido con entidades privadas que se han mostrado interesadas en invertir en el territorio nacional en la conservación de áreas estratégicas en materia ambiental.



"El objetivo que tenemos la humanidad es que salgamos con un acuerdo que nos permita actuar de manera decisiva frente a esta crisis climática", destacó el presidente.



Finalmente, este domingo se reunió con Carter Roberts, SEO de World Wildlife Fund, compañía socia en la protección del Amazonas quienes también respaldan el Pacto de Leticia.