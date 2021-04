Anulan título de abogado al senador Julián Bedoya, en primera instancia

Erika Mantilla

El título de abogado que obtuvo el senador Julián Bedoya Pulgarín fue anulado, en primera instancia, por el consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. La noticia la dio a conocer este lunes la propia institución.



"Al no cumplir con los requisitos del plan de formación deberá anularse el título de abogado otorgado al señor Julián Bedoya Pulgarín y los registros al interior de la institución que ello conlleve", dice la resolución.



Detallaron que los miembros del consejo decidieron anular los exámenes y convalidaciones por los que le fue otorgado del diploma al legislador del Partido Liberal.



La universidad también sancionó a los funcionarios del plantel que autorizaron y participaron de los trámites que consideraron irregulares. Bedoya ya apeló la determinación.

Lea además: Juez aceptó a esposa de Juan Guillermo Monsalve como víctima en caso Álvaro Uribe

La decisión de la Universidad de Medellín se suma a las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría que tienen en juicio a Néstor Hincapié, exrector del plantel, por falsedad en documento público



De acuerdo con los registros de la institución, Bedoya fue estudiante activo hasta 2009. Intentó reingresar en 2014 y 2018, pero finalmente no pagó la matrícula ni inscribió materias en los semestres comprendidos entre 2012 y 2017.



Luego, en 2018 volvió y se matriculó con un plan de estudios que no era el aplicable y en marzo de 2019 se graduó.



Advierten las directivas en el documento que "el señor Julián Bedoya debió haber acudido al consejo de Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, a fin de analizar el plan de formación al que debía reingresar y si era procedente reconocerle alguna asignatura cursada previamente y se decidiera sobre el plan de formación al que debía reingresar".



Por ahora, el senador no se ha manifestado públicamente respecto a la decisión de la universidad, pero cuando inició el proceso (en agosto de 2020) dijo a El Espectador que "no es cierto que a mí, de manera relámpago o 'fotofinish', me otorgaran el título. Lo que hice fue presentar exámenes especiales para unas materias que me quedaron faltando".