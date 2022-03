A pocos días de las elecciones, Registraduría reporta 400 mil ataques a su página web

A pocos días de las elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas, el Gobierno Nacional junto a las entidades electorales y la Policía Nacional se preparan para los próximos comicios de Congreso de la República y consultas interpartidistas del 13 de marzo.



Frente a los riesgos que se han presentado, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, informó que en los últimos siete días, la página web de la Registraduría ha recibido 400.000 ataques.



"En los últimos siete días hemos recibido 400.000 ataques a la página, intentos de tumbar la página, cuando hablamos de ciberataques no hablamos que se meten a las bases de la Registraduría y al tema electoral, quieren es buscar bastante concurrencia y generar caída de las páginas", expresó Vega Rocha.



El registrador nacional dio plena garantía de que las elecciones no tienen riesgo de tener fraude debido a la veeduría y los mecanismos de revisión que tienen los procesos electorales.



"La Registraduría no ha sido hackeada, ha recibido ataques cibernéticos en la página web y los hemos contrarrestado, no hay ninguna amenaza directa en contra del sistema electoral. En Colombia se vota manual y las actas y votos están digitalizados en servidores en dónde no tienen riesgo", expresó el registrador a medios de comunicación.



Frente a la preocupación expresada por expresidente Andrés Pastrana de que la página web oficial de la Registraduría venía siendo hackeada, Vega Rocha aseguró que la entidad no ha recibido ninguna afectación.



"No hay ningún hackeo, y para tranquilidad, los ciberataques son a las páginas de la Registraduría, nuestros data center y la información está sobreguardada, no hay conexión a internet", dijo el registrador Vega.

El registrador expresó que en Colombia no es posible que haya fraude electoral: "El fraude no es posible en Colombia, hay varias etapas electorales, intervienen los jurados de manera manual, los jueces de la República, tenemos preconteo aparte, tenemos digitalización, nuestro sistema electoral está diseñado para que intervengan varios actores".



Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el cierre de fronteras comenzaría el próximo jueves 10 de marzo a las 06:00 p.m. que durará hasta las 11:59 p.m. del domingo 13 al momento que ya han culminado las elecciones.