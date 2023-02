Zona rural de Cali, en peligro de quedar aislada por mal estado de las vías

Los habitantes de los corregimientos de La Castilla, La Elvira, Pichindé, El Saladito, entre otros, reclaman que se han visto afectados por el mal estado de las vías, pues dicen que la mayoría de ellas se encuentran sin pavimentar y deterioradas, lo que impide la buena movilización de los vehículos.



De acuerdo con la Asociación de Ediles Urbanos y Rurales y a los integrantes del Consejo Municipal de desarrollo Rural de Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina se comprometió en aportar $ 6000 millones para la compra de un kit de maquinaria pesada amarilla, y así atender su mantenimiento y emergencias, sin embargo, no cumplió.



Por esta razón, la comunidad de los diferentes corregimientos han realizado mingas comunitarias para poder arreglar las vías y “facilitar la seguridad del transporte escolar, de pasajeros a sitios de salud, estudio y trabajo, igualmente la movilización de visitantes y turistas”.



“La carretera está un poco mejor gracias a la misma comunidad. Cuando hicimos una minga, la Alcaldía se comprometió a entregar la carretera y trajeron una máquina, pero se la llevaron en menos de ocho días. Estamos cansados de pedirle al Alcalde que nos arregle la vía”, cuestionó Jhon Fredy Balcázar, residente de La Castilla.



Además, el reciente derrumbe que se presentó el pasado lunes en el km 13 vía al mar agravó la situación, ya que, los vehículos que se desplazan diariamente por esta carretera, han tenido que tomar los caminos alternos que justo pasan por los corregimientos afectados.

Hasta el momento las autoridades desconocen cuánto tiempo tomará remover las rocas en el km 13, para dar reapertura en la vía.

Una de ellas sale desde Cali hacía Pichindé, continúa al corregimiento de Felidia y vuelve a la vía al mar por El Saladito; esta se mantiene sin contratiempos y con poco flujo vehicular.



Por otro lado, la salida Cali-La Castilla-La Elvira-El Saladito ha sido obstruida desde la noche del lunes por la comunidad del corregimiento de La Castilla, que ha protestado precisamente por el mal estado de sus vías.



Dicen que por la gran cantidad de flujo vehicular las carreteras se deterioran rápidamente, lo que lleva a que la situación sea más compleja, pues según los líderes del sector “los únicos ingresos de las comunidades están en el turismo rural y la agricultura campesina, para ambos necesitamos buenas vías”.



Por esta razón, le piden al alcalde Ospina y a la Secretaría de Infraestructura que realicen la pavimentación y reparación inmediata de la Vuelta Occidente, en el tramo Andes-Pichindé (900 metros); asimismo el tramo de Pichindé - La Leonera (5.5 kms) y el tramo Cuenca Aguacatal (La Elvira, La Castilla, La Paz, Golondrinas, Montebello).



"Tenemos mucho tráfico de carros y no están las vías en buenas condiciones. Aquí vienen los de la Administración Distrital y hacen una serie de acuerdos que solo se quedan en promesas", dijo María Quenguan, edil del Corregimiento La Paz.

James Gómez, experto en movilidad, comentó que las vías rurales como las vías de la ciudad tienen que contar con todos los elementos de señalización e iluminación.



“Es fundamental que estás vías se mantengan en buen estado, con todas las condiciones mínimas de seguridad para que en una eventualidad como ocurrió esta semana en la vía al mar, los corredores alternos sirvan rápidamente para que los usuarios puedan movilizarse sin ningún problema”, indicó Gómez.



Además de “realizar constantemente los mantenimientos preventivos y no cuando ya está el problema encima”, agregó.



Por su parte, la concejal Tania Fernández, también expresó su preocupación por el estado de los corredores rurales.



“Las vías rurales de Cali están deterioradas, y con la emergencia de la vuelta del cerezo, el tráfico por estos corredores viales de los corregimientos se incrementará y no cuentan con la capacidad para el volumen de vehículos que transitan”. dijo la Concejal.



Añadió que la comunidad rural debe tener más atención desde la Administración Distrital, no solo en el tema de vías, sino en infraestructura educativa, saneamiento básico, servicios públicos, seguridad, programas deportivos para niños y para adultos mayores.



El País trató de comunicarse con el secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, para conocer su opinión frente al tema, pero no respondió a los llamados.

Situación en el Km 13

Durante el día de ayer, Invías abrió paso controlado a un carril en el sector Saladito en el km 13.



Mientras tanto, continúan con los trabajos de remoción de roca que cayó en la vía.



Simultáneo a las labores de remoción, especialistas del Invías continuarán monitoreando el comportamiento del talud para darle el manejo adecuado.



Igualmente, sugiere a los usuarios continuar utilizando las vías alternas para evitar mayores represamientos de vehículos.



Para tráfico pesado se sugiere a los usuarios desplazarse por la vía Cali - Mediacanoa hacia Loboguerrero.