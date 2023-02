Preocupa aparición de animales silvestres en Cali, ¿qué hacer en caso de encontrar uno?

Las apariciones de animales silvestres en Cali cada vez están siendo más comunes. Por ejemplo, el caso más reciente ocurrió el pasado 13 de febrero, en donde un mono tuvo que ser rescatado mientras caminaba por el cableado eléctrico del barrio Granada.



Este acontecimiento es bastante inusual, pero se debe a un posible caso de cautiverio. Franklin Castillo, subdirector de Calidad Ambiental del Dagma, agradeció la ayuda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali y a la comunidad que hicieron posible el rescate.



“Es un mono que a partir de su diagnóstico se pudo evidenciar que estaba en condiciones de cautiverio, estaba en deshidratación y también con bases desfavorables de alimentación. Estamos haciendo todo lo posible por estabilizarlo y llevarlo a unas buenas condiciones de salud”, comentó Castillo.



El subdirector contó que debido al tránsito del mono por las redes eléctricas, y después de una valoración y atención, fue necesario realizarle amputaciones en algunos de sus dedos de las extremidades inferiores y superiores.



Asimismo, el funcionario hizo un llamado a todas las personas para que no tengan fauna silvestre en sus hogares, ya que eso es un delito.



Sin embargo, este hecho no es el único que se ha presentado en la ciudad. De acuerdo con Luis Alfredo Jordan, coordinador de emergencias del cuerpo de bomberos, actualmente hay un desplazamiento de serpientes, aves y zarigüeyas. Esto se debe, entre otros factores, a los incendios forestales, porque al incinerarse la vegetación también mueren las bacterias, hongos y plantas con las que los animales se alimentaban.



“Normalmente cuando empieza a aparecer la fauna en lugares urbanos o suburbanos es por varios factores como la presión que es dada por la construcción, remodelación, e incluso, la minería”, comentó.



De acuerdo con el bombero Paredes, últimamente se ha visto mucha rotación de tres animales en particular. Las serpientes cazadoras, también zarigüeyas y en menor cantidad están las aves.



“La mayoría de nuestras serpientes y las que casi siempre aparecen no son venenosas y algunas toman forma o colores durante la evolución parecido a las que son venenosas, aunque casi siempre ellas huyen, si se sienten atacadas pues se defienden”, aclaró.



Asimismo, este recomienda que en caso de que le aparezca algún animal no se deben de mover, atacar o intentar sacarlos, sino que llamen inmediatamente al Dagma o al cuerpo de Bomberos.



Las personas que encuentren un animal fuera de su hábitat natural, pueden comunicarse a la siguiente línea de teléfono que corresponde al rescate de fauna silvestre: 6530869