Nadie se compromete con la fecha: reapertura de la Plaza de Cayzedo sigue en el limbo

Pese a que desde diciembre la Subsecretaría de Patrimonio anunció que la Plaza de Cayzedo ya estaba lista para el disfrute de todos los caleños, hasta el momento no se ha habilitado el lugar.



Leonardo Medina Patiño, subsecretario de Patrimonio de Cali, le explicó a El País que aún no se tiene una fecha prevista para la reapertura de la plaza, pues todavía se están realizando algunos trabajos de carácter social en conjunto con otras secretarías.



Recordó el funcionario que el Dagma trabajó en el mantenimiento de las palmas zanconas y el césped, mientras que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) adelantó la restauración de la infraestructura de alumbrado público e incremento de la frecuencia del aseo.



Le puede interesar: La delegación caleña que viaja a Turquía para ayudar a damnificados por el terremoto



Actualmente, la Secretaría de Bienestar Social “viene adelantando una labor con los habitantes de calle y las trabajadoras sexuales, asimismo, la Secretaría de Seguridad trabaja con los vendedores ambulantes”. La idea es que hagan buen uso de la plaza.



María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social, comentó que se está haciendo una labor con los habitantes de calle, que consiste en explicarles sobre el buen uso y cuidado del sector, por ejemplo, que no dejen los desechos tirados en las calles.



Pese a esto, ningún funcionario de la Alcaldía se compromete con una fecha de apertura de la plaza.

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, los trabajos de recuperación de la emblemática Plaza de Cayzedo tuvieron una inversión total de $ 290 millones.