Video: ¿Ovnis en Cali? Misteriosas luces azules aparecieron en el cielo de Terrón Colorado

La aparición de unas misteriosas luces en el cielo ha generado asombro en el barrio Terrón Colorado, de Cali. Vecinos del sector registraron en video el momento en que varios destellos de color azul alumbran en el firmamento.



“Vea eso tan lindo (...) señor de los cielos, mira como brillan”, dicen las personas que graban con sorpresa el extraño momento. En varios videos difundidos a través de redes sociales se observa que esta serie de luces se alinean en una curva perfecta.

#Cali 🛸👽 Aterrados están los vecinos de Terrón Colorado al ver en el cielo unas extrañas luces que al parecer son ovnis. Algunos usuarios en redes dicen que son cometas y otros drones. 😮 pic.twitter.com/GXhCrziaka — La Voz del Pueblo (@lavozdepueblo1) October 3, 2022



Según los testigos, son al menos diez los destellos. Aunque hasta el momento solo hay especulaciones sobre la aparición de estas luces, en redes sociales hay variedad de opiniones.



Lea también: Video: ¡Vuelve y juega! Motociclistas en el kilómetro 18 causaron caos y congestión



Para algunos, podrían ser objetos voladores no identificados (ovnis). “Es el segundo avistamiento de ese tipo. Cometas o papalotes no son, porque se extienden varios kilómetros y los starlink tampoco porque los satélites orbitan la tierra y no emiten luz propia”, escribió un usuario.



Sin embargo, otros internautas asocian la aparición con cometas e incluso con satélites: “Son los satélites Starlink de Elon Musk, para ofrecer Internet a comunidades remotas”.



Lea además: Video: ¿Trampa mortal? Ciudadanos denuncian peligroso hueco en la autopista Suroriental



Incluso, los más arriesgados relacionan la aparición con el magnate y empresario Elon Musk: “Se llama Starlink, es un proyecto de la empresa SpaceX de Elon Musk. Básicamente, son muchos satélites que se utilizarían para dar internet a lugares a donde no llega a través de cables”, escribió un twittero.



Hasta el momento, ninguna asociación de astronomía o científica se ha pronunciado sobre este fenómeno.