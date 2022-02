Van siete agresiones a agentes de tránsito este año en Cali, dos de ellas este miércoles

Un agente de tránsito resultó herido luego de que, en la noche de este miércoles, el conductor de un vehículo lo pisó cuando intentó evadir un puesto de control en el sur de Cali.



El secretario de Movilidad, William Vallejo, explicó que el hecho ocurrió en la Calle 25 con Carrera 98 cuando el funcionario requirió a la persona y esta, al intentar evadir la solicitud, lo pisó con las llantas del carro. El agente, de 51 años, fue trasladado a un centro médico donde se confirmó que presenta fracturas en sus pies.



"En la noche de este miércoles, en la Comuna 17, el vehículo tipo carro, el conductor no prestó atención al llamado de atención y, en el momento en que huye del lugar, con las ruedas traseras pisa al agente y le ocasiona fracturas", detalló Vallejo.



Cabe recordar que en la mañana de este miércoles otro agente de tránsito también resultó herido luego de que una motocicleta lo arrolló. Des de la Secretaría de Movilidad confirmaron que el funcionario presentó una fractura de tobillo y trauma cráneo encefálico.



Al respecto, las autoridades no solo rechazaron lo sucedido, sino que además, indicaron que en lo va corrido de este 2022 en la capital del Valle se han reportado siete casos de agresiones a agentes de tránsito.



"Es inexplicable, realmente no hay ninguna justificación para este tipo de acciones contra nuestros funcionarios. Rechazamos y repudiamos de manera tajante esto. Vamos a presentar las denuncias pertinentes contra los responsables, algunos de ellos ya están plenamente identificados", precisó Vallejo.



El Secretario recordó que se está ofreciendo una recompensa de hasta $4 millones por información que permita identificar a los implicados en todos los casos de ataque a los guardas de tránsito que aún no han sido ubicados.