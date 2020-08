Prohibición al parrillero hombre sigue vigente en Cali

Alejandro Cabra Hernandez

Tras la polémica y la preocupación desatada por el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que tumba la prohibición al parrillero hombre en las motocicletas en Cali, el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, explicó lo determinado y aclaró que la medida sigue vigente en la ciudad.



Rojas explicó que "el fallo de este tribunal se refiere a un decreto promulgado por la Alcaldía en 2016 (administración de Maurice Armitage) en el que se prohíbe la circulación del parrillero hombre a partir del código de tránsito. Se refiere a que faltó motivación en el acto administrativo, por lo que determina que ese proceso es nulo".

No obstante, resalta que la prohibición que actualmente opera en Cali está amparada en dos decretos promulgados por la actual administración, emitidos en enero y en junio de este año. Dichos decretos están basados en el Código de Policía, por lo que el fallo del tribunal no los afecta.



"El fallo no le aplicaría porque estos decretos se basan en el Código de Policía. Hemos venido argumentando que, en cuanto a la seguridad de la ciudad, el parrillero de la motocicleta constituye un factor de riesgo, por lo que la medida continúa".