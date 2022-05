Policía, Asobares y taxistas lideran campaña para prevenir delitos con escopolamina en Cali

La Policía Metropolitana de Cali, en articulación con el gremio de taxistas y Asobares, lidera una estrategia para reducir la cantidad de delitos cometidos por el uso de sedantes como la escopolamina.



El brigadier General Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, destacó que la campaña ‘Todos con voluntad’ está relacionada con la prevención de “hechos delictivos que puedan ocurrir en bares, cantinas y sitios de esparcimiento, donde se presenta la vulneración de las personas con medicamentos sedantes aplicados en bebidas embriagantes”.



Según las autoridades, el fin de esta estrategia es brindar más seguridad en los establecimientos nocturnos de Cali. “Lanzamos un Código QR que dirige a las redes de apoyo que tenemos en el 123 y así poder conocer los casos de una forma rápida y eficiente, para frenar hurtos, lesiones e incluso homicidios que se puedan presentar”, puntualizó el Comandante.



Al respecto, Manuel Pineda, presidente de Asobares Valle, también señaló que la idea es “proteger la vida de los visitantes de los establecimientos que se sientan en vulnerabilidad y que puedan reaccionar”.



Le puede interesar: Capturan a hombre que intentó robar cajero electrónico del barrio Santa Mónica, en Cali



Por su parte, Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad (e), invitó a los ciudadanos a dar aviso ante cualquier hecho sospechoso. “Si ven alguna situación anómala deben escanear este código y hacer el correspondiente reporte y, de manera inmediata, la autoridad llegará al establecimiento”, dijo.



Según Dranguet, estos casos no solo afectan a los caleños, sino también a visitantes y extranjeros. Por esa razón, como parte de la estrategia “se verificará que el licor que se venda sea de buena procedencia y que no tenga ningún tipo de alteración”.



Asimismo, esta iniciativa se conectará con los taxistas de la ciudad para procurar que los ciudadanos se movilicen de forma segura. “Si van a consumir alguna clase de licor pueden pedir su taxi por medio de aplicaciones de empresas legalmente habilitadas por el Ministerio de Transporte”, recomendó Jhony Rangel, representante de este gremio.



Sobre las cifras de delitos cometidos empleando escopolamina, el reporte de la Policía revela que, en lo corrido del 2022, se han presentado 22 hurtos. No obstante, este año no se han registrado casos de lesiones personales ni homicidios bajo esta modalidad.