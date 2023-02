Las obras 'a medias' que están afectando a los barrios de Cali

Hace ocho meses se levantó el asfalto de la Calle 47 bn con Carrera 2 gn del barrio La Merced, con el propósito de realizar arreglos del alcantarillado y el acueducto. Hoy, la comunidad denuncia que la obra quedó a medias y la calle no se ha recuperado.



Martha Peña, edil y presidenta de la JAC del sector, explicó que en el mes de mayo llegaron al barrio los contratistas de Emcali para cambiar las redes, obra que, según ellos, tendría una duración aproximada de entre uno y dos meses, sin embargo, los arreglos del acueducto finalizaron hacia el mes de agosto del 2022.



Desde ese momento, la Secretaría de Infraestructura debía tomar la obra para rellenar la calle y, posteriormente, pavimentarla, pero esto nunca sucedió.



“Los consorcios que contratan no responden, esta obra quedó botada hace más de 5 meses. Arreglaron lo del acueducto, pero todo eso ha estado expuesto al sol y al agua durante estos meses, no se sabe si quedó bien o si se dañó”, dijo Martha Peña.



Como consecuencia, a las personas de la cuadra se les dificulta transitar con normalidad, pues al estar toda la calle destapada se impide la movilidad de los vehículos. Además, la tierra y los escombros han generado la aparición de animales que afectan la salubridad de las viviendas.



“Se han visto muchos animales como ratas, cucarachas, zancudos. Los olores son terribles. Yo soy una mujer de edad, por lo que me cuesta caminar. De hecho, me ayudo con un caminador, pero con esa vía así no es posible el acceso de carros, por lo que me toca ir hasta la otra cuadra para tomar un transporte”, expresó Aleida Alemar, habitante de La Merced.

La Merced: Calle 47bn con 2gn. En mayo iniciaron obras de reparación de acueducto y alcantarillado que debían terminar en agosto, a la fecha continúa la calle totalmente destapada. Foto: Aymer Álvarez / El País

Este no es el único caso de obras inconclusas en la ciudad. Una situación similar viven los vecinos de la Carrera 48a con Calle 14, en el barrio La Selva, donde también levantaron todo el pavimento para arreglar las redes del acueducto y el alcantarillado, pero no terminaron la intervención.



“La obra empezó en julio del 2022 y se tenía previsto culminarla en agosto de ese año, hasta pusieron un letrero con esa fecha de finalización, pero no volvieron los del consorcio y nadie nos responde por nuestras pérdidas económicas”, dijo Carlos Cabrera, habitante de la zona.



El ciudadano manifestó que tiene una tienda en la cuadra y, debido a las obras inconclusas, las ventas han disminuido hasta un 70%. Además, asegura que en toda la esquina de la calle dejaron una alcantarilla abierta, la cual produce olores fétidos que son muy incómodos.



Adicionalmente, cuenta que muchos de los vecinos que tienen vehículos, y no pueden ubicarlo en sus garajes, han tenido que gastar más dinero para pagar un parqueadero o, en su defecto, dejarlo estacionado en la calle donde ya se han presentado varios robos.



“Tengo un carro y ahora me toca pagar parqueadero adicional porque no puedo entrarlo al garaje de mi casa, mensualmente son $ 150 mil que podría ahorrarme”, explicó Carlos Cabrera.



La Selva: Carrera 48a con Calle 14. En agosto debían tener lista la reparación de las redes sanitarias y la pavimentación de la vía, sin embargo, no cumplieron. Foto: Aymer Álvarez / El País

De igual manera, en las Calles 44N y 45N, entre la avenida 6D Norte y la avenida 7, del barrio La Campiña, se encuentran obras viales sin terminar.



Carlos Jaramillo, presidente de la JAC del barrio comentó que en julio del año pasado intervinieron las vías para cambiar el acueducto y arreglar unos desniveles, “prometieron que en septiembre estarían listas, pero también dejaron la obra tirada”.



Argumenta que eso ha generado inseguridad en el sector, por lo que han tenido que realizar grupos de vigilancia entre los vecinos y la Policía, pues han aumentado los robos a los autos, a los contadores y hasta a las rejas de las viviendas.



De acuerdo con los habitantes de estos tres barrios, los representantes del programa ‘Obras de Corazón’ de la Secretaría de Infraestructura ya socializaron el plan de trabajo para este año, prometiendo que en los próximos días iniciarán los trabajos de recuperación de las vías.



Pese a esto, Carlos Cabrera, vecino del barrio La Selva, manifestó que el Distrito se comprometió a que esta semana empezarían los trabajos, pero dijo que nadie fue. “Ya uno no les cree que van a venir a arreglar”, afirmó.



La Campiña: Calle 44N entre la Av 6D Norte y la Av 7. En julio intervinieron la vía pero no terminaron las obras. Foto: Aymer Álvarez / El País

Otro caso

En el barrio Ciudadela Comfandi en la Carrera 83C, entre las calles 26 y 42, la vía la abrieron por sectores por lo que es imposible transitar con normalidad.



De acuerdo con los habitantes, esta intervención se hizo con el objetivo de mejorar la malla vial, pero la dejaron peor.



En diciembre empezaron con la intervención que demoraría 20 días, “pero abrieron los huecos y no volvieron”.



Afirman que frecuentemente se presentan accidentes en la zona.