"Sería ponerle una lápida a Emcali": concejales, en desacuerdo con solicitud millonaria de Ospina

Una nueva polémica se desató en la ciudad por la petición que hizo la Alcaldía a Emcali para que le transfiera alrededor de $ 197.000 millones, correspondiente a excedentes financieros de la compañía.



Ante esta solicitud, miembros del Sindicato de Trabajadores de Emcali, Sitraemcali, mostraron su inconformismo, realizaron una manifestación en el CAM y declararon al alcalde Jorge Iván Ospina como “enemigo público de Emcali”.



“Esta petición del alcalde resulta totalmente irresponsable, definitivamente Emcali no está en capacidad de transferir estos supuestos excedentes. El mejor reflejo es la falta de insumos, equipos y herramientas para la operación misional de Emcali. En las plantas nuestros trabajadores reúnen dinero para comprar baterías para los vehículos, no hay transformadores de energía y hasta se reciclan cortocircuitos para el mantenimiento”, reveló Freddy Salinas, secretario de Planeación de Sitraemcali.



Los recursos que pide la Alcaldía corresponden a excedentes financieros de Emcali desde los años 2013 a 2018, por $ 68.800 millones, y otros dineros del año 2021, por $ 128.937 millones, para un total de

$ 197.822 millones que Emcali debería transferir a las arcas del Municipio.



Además, el dirigente sindical indicó que esos recursos que pide la Alcaldía no están reflejados en caja y que, de tenerlos, habría una gran incertidumbre frente a su destinación.



“Para Emcali y los caleños es incierto la manera en que se distribuyen o invierten estos excedentes. Lo que es muy preocupante, ya que los escándalos por corrupción en esta Administración permiten pensar que estos recursos pueden correr mala suerte”, agregó Salinas.



De hecho, Emcali compartió recientemente un comunicado pidiendo a la Alcaldía y al Consejo de Política Fiscal del Distrito, Comfis, que permitan que solo se transfiere una parte de ese dinero y que la otra sea dejada para que la empresa de servicios públicos la invierta en modernización de estaciones de energía, renovación del parque automotor, adecuación de edificaciones y dotación.



El concejal Roberto Rodríguez opinó que atender la petición del Alcalde sería poner una lápida a Emcali, y que las utilidades que reportan deberían quedarse en la empresa.



“Emcali, a noviembre del año 2022, entregó un balance en que se ve que los ingresos operacionales aumentaron 20,8 %, pero los costos de operación crecieron un 24,4 % y los gastos administrativos aumentaron 21 %, es decir que los ingresos crecen pero los gastos se incrementan más”, reveló el Rodríguez.



Por otra parte, el excandidato a la Alcaldía de Cali, Alejandro Eder, recalcó que Emcali no es una empresa sólida, y que, aunque es un deber de Emcali transferir dineros al municipio, no es el momento de hacerlo.



“No es estratégico ni transparente orientar esa plata a fines desconocidos para los caleños, más con una Administración que tiene la mayoría de sus proyectos en menos del 30 % de ejecución faltando 11 meses para terminar su periodo”, aseveró Eder.



Asimismo, Eder indicó que, si se reinvierten los recursos en Emcali, se podrían mejorar aspectos como la pérdida de casi el 48 % de agua que actualmente reporta esta empresa y también permitiría que pueda volver a ser una entidad de alto nivel.

¿Qué dice la Alcaldía?

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó que la decisión se tomó porque hace mucho tiempo Emcali no le traslada recursos al municipio, lo que es una responsabilidad que deben cumplir las empresas municipales.



“Hace 23 años Emcali no transfiere recursos a nuestra ciudad, por eso se ven las calles rotas, los colegios están deteriorados, los parques parecen abandonados, tenemos mobiliario urbano limitado y no se invierte en tecnología. Es apenas lógico que nosotros como ciudad queramos que esta empresa le aporte al desarrollo de la ciudad”, dijo Ospina.



“No es suficiente el presupuesto que tiene Cali, el cual es de $ 4.6 billones. Medellín, por ejemplo, tiene un presupuesto de $ 9 billones, teniendo en cuenta que son ciudades de igual tamaño, pero la diferencia es que EPM le transfiere recursos a la Municipalidad, pero acá Emcali no hace lo propio”, argumentó el alcalde Jorge Iván Ospina.



¿Qué paso con la transferencia anterior?

Emcali en el 2022 anunció que se iba a transferir $ 117.000 millones de excedentes al Municipio, pero eso aún no se ha concretado.



“Esa transferencia no está al 100 %. Ya se pasaron al Municipio $ 50.000 millones, pero se están conciliando un cruce de cuentas de los $ 67.000 millones restantes”, dijo el secretario de Planeación de Sitraemcali, Freddy Salinas.



Las cuentas que se están conciliando son las deudas del Municipio a Emcali por el uso de su infraestructura y subsidios por servicios públicos de asentamientos humanos de desarrollo incompleto.