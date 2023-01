Metrocali podría entrar en liquidación el próximo 10 de febrero, según su Presidente

El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, hizo una advertencia sobre el futuro de esta empresa, que es el ente gestor del sistema de transporte masivo MÍO.



En una reciente entrevista con la emisora Maxi Noticias, aseguró que la compañía podría entrar en liquidación en pocos días si no se logra algún acuerdo con el concesionario Git Masivo, que en el año 2018 ganó un pleito jurídico que le ordenaba a Metrocali pagarle $160.000 millones.



Hoy esa deuda, explicó Ortiz, está en $250.000 millones y, aunque se ha buscado un acuerdo con el concesionario, aún no se ha logrado. Metrocali no tiene recursos para cancelar ese dinero.



Le puede interesar: Sintraemcali protestó por petición de transferencia de recursos a la Alcaldía



Pero, aclaró el directivo, que si eso llegara a suceder -la liquidación de la empresa que hoy está en Ley de Insolvencia-, el MÍO continuaría operando.



“Podría suceder que se nombre un nuevo gerente liquidador que deba seguir con la responsabilidad, se venden los activos para pagar las deudas, pero Metrocali no tiene nada y el edificio es patrimonio histórico y cultural”.



Por eso, insistió Ortiz, en que lo mejor es llegar a un acuerdo con este concesionario, Git Masivo, así como con el resto de operadores y avanzar hacia el nuevo modelo del sistema de transporte masivo.

Actualmente salen a circulación, en el día, 550 vehículos de la flota del MÍO. Pero deberían estar en las calles de la ciudad más de 900 buses.

Actualmente, se está a la espera de que el Concejo de Cali abra la ponencia para el segundo debate del proyecto 180 que genera herramientas para conseguir recursos para el MÍO. Con ese dinero se pretende renegociar los contratos con los concesionarios, comprar flota e implementar el nuevo modelo que permita al sistema seguir funcionando.