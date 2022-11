La compleja situación que se está viviendo en Cali y el Valle por el alto nivel del río Cauca

El nivel del río Cauca, que ayer llegó a los 10 metros con 20 centímetros, podría seguir aumentando a raíz de la fuerte temporada de lluvias que, según el Ideam, se intensificará durante lo que resta del mes de noviembre.



Esta situación afecta a varios departamentos del país, entre ellos al Valle del Cauca. Por eso, la Alcaldía de Cali decretó ayer la alerta naranja de manera preventiva, para permitir que los diferentes organismos encargados de atender posibles emergencias se preparen.



Además de la ciudad de Cali, la alerta naranja también se declaró en Candelaria, Yumbo, Vijes, El Cerrito, Guacarí, Buga, Yotoco, San Pedro, Tuluá y Riofrío.



Ayer se presentó el desbordamiento del río Cauca en el sector de Juanchito y afectó varias viviendas de esta zona y la movilidad en la vía que de Cali conduce a Candelaria, particularmente en horas de la tarde y noche, por lo que la carretera fue cerrada, temporalmente, por las autoridades desde la plaza de mercado de Alfonso López.

El afluente también se salió de su cauce a la altura de la antigua discoteca Changó, dejando varias viviendas y establecimientos inundados, según reportó la comunidad que transitaba por el lugar y que tuvo que soportar gran congestión vehicular.



Al respecto, el cabo Marco Antonio Gómez, coordinador de Operaciones de los Bomberos de Cali, detalló que las emergencias se registraron en Juanchito y el Jarillón del río Cali.



“Tenemos desbordamiento del río Cauca en Juanchito, Playa Renaciente, también en Floralia y en Navarro. La emergencia en estos dos últimos barrios está siendo producida por el alcantarillado”, señaló Gómez.



Ante esta información, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano aclaró que el río Cauca no ha sobrepasado el jarillón, pero sí reconoció que hubo un desbordamiento en “la pata húmeda”, ubicada a aproximadamente “tres metros del Jarillón”.



De otro lado, en el municipio de Pradera también se reportó la creciente del río Bolo, que afectó a al menos tres viviendas del barrio. La comunidad está en alerta por el posible desbordamiento de este afluente.



Es importante recordar que el clima de más lluvias que se registra en el país está influenciado por el Fenómeno de la Niña, que a su vez aumenta el riesgo en zonas donde se tienen antecedentes de deslizamientos, derrumbes e inundaciones.

Panorama en la vereda La Honda

Luego de que a comienzos del mes de junio El País dio a conocer la situación de zozobra que viven los habitantes de la vereda La Honda (corregimiento El Castillo del municipio de El Cerrito), por el posible desprendimiento de una montaña a causa de una falla geológica y las lluvias, poco ha cambiado el panorama, según lo manifestó la comunidad.

Si bien a mediados de agosto fue instalado un sistema de alerta temprana, a la fecha los habitantes no saben si está o no funcionando.



Para la diputada del Valle del Cauca, Griselda Restrepo, lo que ocurre en esta zona demuestra la falta de rigurosidad en la prevención de emergencias, al recordar que, a pesar de que hay una sentencia emitida en el año 2013, que ordenó atender las recomendaciones dadas por la CVC que incluyen, entre otras cosas, realizar trabajos de descolmatación en la cuenca La Honda dos veces al año, esto no se cumple.



“Ha faltado gestión, liderazgo y atención para este tema que, a mi juicio, es uno de los más graves el departamento del Valle”, advirtió la diputada Griselda Restrepo.



Según ella, el riesgo que viven los habitantes de La Honda es grande. “La CVC se comprometió a hacer un estudio que dijeron lo iban a entregar a los 10 meses y ya han pasado cuatro años”, precisó.



Líderes como Margarita Martínez, presidenta Junta de Acción Comunal de La Honda, creen que la dimensión de lo que puede ser ese movimiento de tierra debería llamar la atención del gobierno local, regional y nacional, que hasta el momento no han fijado una postura clara y efectiva.



Por ello, los habitantes de esta zona advierten que no se está actuando de forma preventiva sino correctiva frente a la emergencia, motivo por el cual han buscado escenarios como el Concejo Municipal y la Asamblea Departamental en busca de ayuda, también interpusieron recientemente una nueva acción popular.

El Cauca, afectado

El río Quilichao se desbordó ayer a causa de las lluvias de las últimas semanas.

El departa- mento del Cauca es otro de los que, al igual que el Valle, reporta varias emer- gencias a causa de las lluvias.



Ayer, por ejemplo, en el norte de ese departamento, se registró el desbordamiento del río Quilichao y de la quebra- da Riosucio, situación que afectó el centro de Santander de Quilichao y el barrio Nariño.



La Alcadesa de esa localidad, Lucy Amparo Guzmán González, advirtió que también se han presentado derrumbes en la vía y el desbordamiento de otras cuencas como Mandivá y la Teta, que exceden su caudal y dejan casas afectadas y varios árboles caídos.