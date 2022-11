Colombianos podrán conseguir trabajo más fácil en España, conozca cómo

Uno de los anhelos de muchos colombianos es radicarse en otros países ya sea por mejorar su estilo de vida, por opciones académicas o por nuevas ofertas laborales. Sea cual sea el caso, el gobierno de España recientemente hizo una serie de modificaciones a su ley migratoria que en adelante amplía las facilidades para que los migrantes tengan mejores opciones.



Las modificaciones son tan relevantes que expertos en esta materia aseguran que esta es una oportunidad de oro para aquellos colombianos que han soñado con radicarse en España, dado que la nueva ley migratoria brinda oportunidades que van desde permisos rápidos de residencia y trabajo, hasta posibilidades para abrir su propia empresa.



La compañía española Larea & co, especializada en Derecho Migratorio y quien ha apoyado el proceso de migración legal de más de 1.500 colombianos y cerca de cinco mil en diferentes partes del mundo asegura que desde ese país europeo se está generando una respuesta a los más de 2 millones de desempleados con los que aún cuenta Colombia.



La firma Larea & co señala que los momentos de más alta consulta con intereses migratorios han sido la pandemia, el paro nacional y el reciente cambio de Gobierno, momentos en los que hubo mayor preocupación por la estabilidad laboral y económica del país.



Estas son algunas de las modificaciones a la ley de migración que permitirán mayor acceso laboral:



Permiso de trabajo para estudiantes

Una de las mayores dificultades que tenían quienes migraban a España a estudiar era la falta de permisos para trabajar, lo que significaba que muchos de ellos tuvieran que cometer irregularidades para poderse sostener o verse obligados a regresar al no poder conseguir un trabajo cualificado por falta de un permiso de trabajo, viendo así cómo se escapaban las oportunidades.



Gracias a la reciente modificación a la ley de extranjería española, ahora a quienes migran con fines académicos se les otorga un permiso de trabajo.



“Desde que la persona obtiene su primer permiso de estancia por estudios, también recibe su permiso de trabajo para jornadas de máximo 30 horas por semana (en España la jornada laboral semanal es de 40 horas), es decir, le dejan un margen de 10 horas para que de acuerdo al tipo de estudios que esté realizando, tenga posibilidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo”, explicó la doctora Diana Jimena Gómez Ariza, CEO de Larea & co.



Según la experta, este es un aspecto muy positivo que los aspirantes a migración deberían tener en cuenta, “ya que aparte de estudiar van a poder trabajar y cotizar a la seguridad social obteniendo las mismas garantías que un español como, por ejemplo, un seguro médico calificado como uno de los mejores de Europa y un subsidio de desempleo de hasta un 90 por ciento del salario”.



De acuerdo a la directora de Larea & co, obtener un permiso de estancia por estudios en España es cada vez más demandado por los jóvenes y

profesionales colombianos, por los pocos requisitos que se deben cumplir y por los bajos costes que conlleva, que en muchas ocasiones puede salir más económico que estudiar, por ejemplo, una maestría, un grado, postgrado o un doctorado en Colombia y que, además, al ser un título europeo, tiene mucho peso en la hoja de vida al momento de buscar trabajo.



"El solicitante sólo debe demostrar que cuenta con un mínimo de 7500€ para cubrir un año de estancia en España y esto lo puede demostrar a título personal o a través de la solvencia económica de sus padres, un seguro médico privado con cobertura en España, similar a las prepagadas en Colombia (que oscila entre 30€ y 40€ por mes) y haber sido admitido en un centro de formación autorizado", aclara la doctora

Gómez Ariza.

Facilidades para negocios online

Todas aquellas personas que deseen abrir una empresa en España y que por su modelo de negocio no necesiten de una sede física, tienen beneficios ante el gobierno según lo estipula la modificación de la reglamentación.



Anteriormente la ley exigía una serie de requisitos como planes de negocio, planes de inversión, pruebas de alquiler de locales, etc, que prácticamente imposibilitaba poner un negocio propio, pero con la modificación de la ley migratoria las cosas cambiaron porque se ha creado la modalidad del autoempleo, es decir, “que quien cree su propio empleo lo podrá hacer de una manera más sencilla y menos costosa que antes”.



Según Breisy Corcino, experta en la ley de emprendedores e inversión extranjera, “en España las empresas de nueva creación y los trabajadores por cuenta propia tienen varios beneficios, uno de ellos es que la cuota de seguridad social que se debe pagar mensualmente está bonificada y en lugar de pagar entre 300 € y 380 € por mes, se paga una tarifa plana de 80 € el primer año y se puede solicitar la ampliación de este beneficio por un año más”.



Además, en el caso de las sociedades que deben pagar anualmente un impuesto del 25% sobre su beneficio, los dos primeros años que la empresa genere beneficios, dicho impuesto se reduce en un 10%, pasando del 25% al 15%.



Facilidades para residencia y trabajo

Las expertas coinciden en que una de las mejores modificaciones a esta ley radica en la posibilidad que tienen los estudiantes de cambiar su permiso de estancia por estudios a uno de residencia y trabajo, permiso que ya empezará a contar para los dos años de residencia que se pide a los colombianos para obtener la nacionalidad española.



“Los estudiantes se ahorrarán dos años de trámites burocráticos, ya que podrán modificar su permiso de estancia por estudios a uno de residencia y trabajo desde que cumplan 12 meses en España, no como antes que debían esperar 3 años con su permiso de estudiante para poder obtener sus permisos de residencia y trabajo.



Así pues, ahora los estudiantes podrán solicitar la ciudadanía española a los 3 años de estar en España (1 como estudiante con permiso de trabajo y 2 con residencia y trabajo) y no a los 5 como solía suceder”, dijo la CEO de Larea.



“Por ejemplo, si un estudiante viaja a hacer un máster de un año y se quiere quedar viviendo en España, podrá iniciar la solicitud de modificación de su permiso de estancia a uno de residencia y trabajo desde que lleve allí 10 meses, le darán el permiso por un año y se le renovará por 4 años más, sin embargo, al ser colombiano, cuando lleve 2 años con permiso de residencia, ya podrá solicitar su nacionalidad española”.



Residencia no lucrativa



Pese a que no entra dentro del paquete de las nuevas medidas, la experta Meryem Hamedoum Torres, asegura que hay una opción que se podría considerar como la más fácil y que tiene como único requisito demostrar que el ciudadano cuenta con un total de 28 mil euros (no cuentan los bienes raíces).



“Lo que exige la ley es que esta persona cuente con 28.000€ para mantenerse en España durante un año sin necesidad de trabajar, tenga seguro médico privado y carezca de antecedentes penales. Este permiso se da por un año y se renueva por cuatro más y es un permiso de residencia, lo cual quiere decir que a los dos años de haber entrado en España, se podrá solicitar la nacionalidad.



Así que, si lo que se busca es obtener la ciudadanía española rápidamente, esta es la mejor vía, pues en sólo 2 años podrán solicitarla los colombianos que realicen este trámite y permanezcan en España durante 6 meses y 1 día en suma por año, sin haber realizado salidas del país por más de 3 meses consecutivos y que cuenten con los medios económicos para hacerlo”, explica Hamedoum Torres, quien además es socia de la firma Larea & co.