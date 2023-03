Gobernación del Valle informó sobre nuevos avances en obras del puente de Juanchito

Las obras del puente Juanchito continúan avanzando de cara a los últimos meses de la obra, de acuerdo con la previsión hecha por la Gobernación del Valle.



El organismo departamental de Infraestructura reveló que los mayores progresos se han tenido en las partes norte y sur del lado que pertenece a Candelaria.



Al respecto, “sobre el componente uno de la superestructura seguimos trabajando en la calzada sur, en la instalación del acero de refuerzo y la fundición de concreto de las dovelas 5 y 4. Asimismo, en esta misma calzada se ha realizado el enhebrado de los cables 14, 15 y 16 para su posterior tensionamiento”, explicó Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle.



Lea también: Caleños no están a gusto con el Bulevar del río y esto es lo que piden para cambiarlo



En el segundo componente del lado de Candelaria, el de los accesos, este organismo indicó que se está adelantando el suministro y la compactación de 2834 metros cúbicos de piedra rajón, 2624 metros cúbicos de roca muerta y 923 metros cúbicos de subbase granular, además del retiro de 4526 metros cúbicos de material de excavación.



Al otro lado, en el sector que corresponde a la ciudad de Cali, también se está avanzando, a pesar de que se recalcó que no ha sido en igual medida.



“En el componente uno estamos trabajando en la instalación del acero de refuerzo y la fundición de concreto en los muros del segmento dos de la calzada norte. También se está realizando la instalación de acero de refuerzo para la losa superior, los aleros y la viga de anclaje correspondientes al segmento”, agregó Frank Ramírez.



Le puede interesar: ¡Señora serpiente! En video quedó registrado el rescate de una boa en casa al sur de Cali



En cuanto a los accesos, se han ejecutado trabajos de excavación de 5236 metros cúbicos de material y de demolición de estructuras.



Cabe recordar que la obra completa ocho años de retraso, sin embargo, la gobernadora Clara Luz Roldán ha reiterado en varias oportunidades que no terminará su mandato sin que el proyecto quede finiquitado.