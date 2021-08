La IV versión de la Feria Laboral bilingüe de Cali se realizará de manera virtual este jueves 5 de agosto entre las entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m.



Durante esta Feria, con la que se busca aportar a la reactivación económica de la ciudad, 13 compañías de Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, Uruguary, Argentina y Reino Unido ofrecerán más de 2.500 vacantes de empleo para los caleños que tengan un dominio intermedio, medio o alto del inglés.



Para ser parte de esta feria, que se realizará en inglés y español, se debe ser bachiller y mayor de edad. Además, la persona debe tener un nivel mínimo de inglés de B1, según el Marco Común de Referencia Europeo.



Los interesados en conocer más sobre las ofertas laborales, que en su mayoría serán de operaciones de tecnologías, desarrollo de software, tercerización de servicios, así como del sector audiovisual, educativo y comercial, deben registrarse sin ningún costo en el siguiente formulario hasta este miércoles 4 de agosto: https://bit.ly/4thBilingualFair



María Fernanda Santa, secretaria de Desarrollo Económico, indicó que a través de estas iniciativas articuladas entre el sector público y privado "buscamos brindar espacios que permitan a aquellas personas con dominio de inglés, el acceso a la información de las diferentes oportunidades de empleo formales que hay para ellas. Continuamos comprometidos trabajando en sinergia para fortalecer las competencias bilingües de los caleños y caleñas, que favorezcan su inserción laboral y contribuya a la reactivación económica y social de Cali".



Lea además: Se levanta el telón: prográmese y disfrute del Festival Internacional de Teatro de Cali



Durante la jornada las personas que se inscriban también podrán tener más información sobre las empresas Alorica, TaskUs, Sitel, Accedo, Teleperformance, Encora, Globant, Netmidas, Prodigious, Zonamerica, el Centro Cultural Colombo Americano, Fenalco y Mambo Studio, que son las que estarán presentando las vacantes.



Entre las posiciones a ofertarse, figuran: cargos corporativos para project manager; docentes bilingües; customer service support representatives; marketing; team leaders; trainers; personal assistant; software professionals: frontend, backend, mobil; designers for software products and video game development; entre muchos otros.



Según indicaron los desarrolladores de la feria, en el marco de esta se enseñarán herramientas para el crecimiento laboral, entre ellas la importancia del bilingüismo en la región, la elaboración de una hoja de vida en inglés, las recomendaciones para abordar una entrevista de trabajo. Además, se explicará cómo funcionan los procesos de selección.



​Alejandro Ossa Cárdenas, director Ejecutivo de Invest Pacific, explicó que todas compañías han manifestado su interés y confianza por el talento bilingüe.



"Por eso, hemos proyectado que serán en total ocho mil puestos de trabajo formales para los jóvenes bilingües en la región, pero eso sólo será posible si logramos seguir fortaleciendo el dominio del inglés que motive a más compañías a tomar la decisión de llegar a Cali”.

Programación de la Feria

3:00 p.m. Instalación IV Feria Laboral Bilingüe de Cali.



3:15 p.m. Talento bilingüe de Cali, en la mira de compañías extranjeras.



Bloque de vacantes de servicios BPO:



3:30 p.m. ACCEDO.

3:45 p.m. ALORICA.

4:00 p.m. SITEL.

4:15 p.m. TASKUS.

4:30 p.m. TELEPERFORMANCE.

4:45 p.m. Preparing a resume in English.



Bloque vacantes operaciones TECH:



4:55 p.m. ENCORA.

5:10 p.m. GLOBANT.

5:25 p.m. NETMIDAS.

5:40 p.m. PRODIGIOUS.

5:55 p.m. ZONAMERICA.

6:10 p.m. Presenting yourself in a job interview.



Bloque otros sectores con vacantes bilingües:



6:20 p.m. CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO.

6:35 p.m. FENALCO.

6:50 p.m. MAMBO STUDIO.

7:05 p.m. Tendencias en la selección de personal.