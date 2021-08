Desde este martes y durante 17 días cinco compañías del mundo, cinco nacionales y 25 locales se tomarán 30 espacios y salas culturales de la ciudad, durante la sexta de versión FITCali 2021 que tiene como lema ‘Renace la escena’.



La apertura estará a cargo de la Compañía Kamchàtka de Cataluña, que llega por primera vez a Colombia gracias al apoyo de la Acción Cultural Española (AC/E), con su obra ‘Kamchàtka’. Esta se presentará este martes, a las 5:00 p.m., en los exteriores del Museo La Tertulia, con invitación previa. Pero también estarán con este mismo espectáculo, ya abierto a todo el público, este miércoles, a las 10:00 a.m. en la Terminal de Transporte.



A partir del cotidiano de los habitantes, los Kamchàtka van creando una realidad paralela, abriendo un espacio de diálogo donde el espectador se convierte en actor del intercambio y de la experimentación en esta obra que ya lleva más de 400 funciones y ha recorrido 27 países.



FITCali es organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Cultura Distrital y hace parte de la Temporada de Festivales.



Hablamos con Cristina Aguirre, Maïka Eggericx, intérpretes y creadoras de Kamchàtka, quienes junto a otros actores y con la idea original y dirección artística de Adrian Schvarzstein, llegaron a la capital del Valle con su espectáculo teatral.



¿Cuándo y cómo surgió Kamchàtka?



Cristina: Nace en 2006 a partir de un taller de teatro intensivo de calle. La compañía la conformamos tres intérpretes. La base está en Barcelona, España, y la integran tres italianos, una belga, un americano israelí, un argentino y siete catalanes. Después de encontrarnos y descubrir una nueva manera de trabajar, seguimos investigando, entrenando y en septiembre de 2007 estrenamos nuestro primer espectáculo ‘Kamchàtka’, en el Festival de Teatro de Calle Abierta Arriba, una de las ferias más destacadas de España y Europa. A partir de allí lo presentamos en muchos lugares; en 2010 la compañía hace una segunda producción, y en 2014 una tercera, completando la trilogía: Kamchàtka, Habitaculum y Fugit.



En septiembre estrenaremos Alter, la cuarta producción siempre con los mismos personajes y siempre sin palabras.

Kamchàtka toma prestado del espacio público los insumos con los que se encuentra: edificios, objetos, personas, historias, para insertar su narrativa sobre los imaginarios de la migración.



La primera de la trilogía, Kamchàtka, es la que presentarán en Cali. ¿A qué países han llevado esta obra?



Cristina: Así es. Desde 2007 esta obra ha sido representada más de 400 veces en 31 países. Ganamos el premio del jurado al mejor espectáculo del festival internacional MiramirO de Gent, Bélgica, en el 2008. Hemos estado por Europa del norte y del sur, y en los países del este, Rusia, república Checa, Lituania, Hungría, Letonia, Polonia, Israel; en Asia, Corea, Singapur. En Francia, en el Festival d'Aurillac. Y en 2009 estuvimos en México en la Feria Internacional del Libro de Monterrey y en el Festival Internacional Cervantino Callejerto del Cleta Guanajuato; en 2010 en Santiago de Chile y en Brasil, en Santos, Río de Janeiro y Salvador de Bahía, en el Circuito Sesc. En 2016 volvimos a Chile, al Festival Cielos del Infinito en Puerto Arenas y Puerto Natales; en 2018, al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, Ecuador, y en 2019 volvimos a México en el Festival Escénica.

¿Colombia es el país número qué en este recorrido y qué significa estar en Cali en este momento que vivimos como humanidad?



En 2021, año postpandemia, estamos híper contentas y contentos de que Cali, Colombia, sea el país número 32 de nuestra larga historia de estos 14 años de presentarnos por el mundo, más de 500 actuaciones. No todos tienen el privilegio de llegar a la Sucursal del Cielo, como nos han descrito esta ciudad y estamos muy emocionados, después de dos años sin presentarnos al público, poder hacerlo aquí.



¿Cuál es la temática de esta obra que presentarán este martes en la apertura y este miércoles?



Maïka: Kamchàtka gira alrededor de los movimientos migratorios que se han dado en todos los tiempos y en todos los países. Somos un grupo de seis personas que actuamos en la calle, respondiendo a lo que va ocurriendo, en una técnica de improvisación oral. Representamos el éxodo, a un grupo de inmigrantes que caminamos todos juntos y nos queremos asentar en un solo lugar de este país, donde nos han dicho que encontraremos un futuro mejor. Nuestros personajes no hablan el idioma, por eso durante la obra no hablamos. Estos intentan que los acepten y a la vez, entender las costumbres o la idiosincrasia de cada lugar y buscar un trabajo, un techo y comida. Sobre estas pautas sencillas se construye la historia junto con el público.



¿Entonces el público interviene en la obra?



Maïka: Así es, hay varias capas de entendimiento porque hay público convocado y también está el ocasional, los transeúntes, que en su día a día, van a ser sorprendidos en su camino por estos inmigrantes. Queremos representar al diferente, al otro, al que no entendemos de primeras. Al presentar este espectáculo en un espacio abierto (la Terminal de Transportes), los personajes de Kamchàtka, que llevan consigo maletas de viaje, se mezclan entre los viajeros, en un juego tan sutil que se confunde con la realidad. El actor, desnudo y manifestando su sensibilidad y fragilidad, interrumpe el ritmo y las normas del lugar, para compartir con la gente sus emociones y miedos.

Kamchàtka dará la charla 'Intervenciones en el espacio público, procesos creativos, teatro de calle en tiempos de Covid’, este miércoles, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en la Cinemateca La Tertulia, con inscripción previa.

La compañía Kamchàtka presenta su espectáculo del mismo nombre, mezclándose con los transeúntes en un juego tan sutil que se confunde con lo real. Compañía Kamchàtka / Especial para El País

Volver a la presencialidad



Además de la compañía Kamchàtka de Cataluña, España, estarán en FITCali, la Companhia do Chapitô de Portugal, el Colectivo Granja de Piratas de Uruguay, Workcenter of Jersy Grotowsky and Thomas Richards de Italia, Cie Andrayas. Objets et Mouvement de Suiza, Tropa Teatro de Pereira, Elemental Teatro de Medellín, Compañía La Otra, Teatro de la Memoria y La Congregación Teatro de Bogotá; así como 25 grupos de artistas locales.



“Nos alegra poder volver a la presencialidad, a vivir la magia que despierta la relación directa de espectadores y artistas escénicos”, dice Susana Uribe Bolaños, directora del Festival, quien asegura que se respetarán los aforos permitidos por el gobierno y se seguirán todos los protocolos de bioseguridad.



Serán en total 36 espectáculos, programados en más de 70 funciones, que llenarán la ciudad de vida en el amplio espectro de las artes escénicas, con producciones de teatro infantil, teatro contemporáneo, teatro físico y gestual, circo, danza teatro y performance.



Además, habrá a disposición del público una programación académica que nos invita a reflexionar, dialogar y explorar el quehacer teatral, a través de charlas, conferencias, muestras de trabajo y desmontajes.

Dentro de dicha programación se encuentra el Seminario FITCali ‘Dialogando la escena, el Enfoque Dramaturgia Caleña: escenarios para la infancia’, la 1ra Muestra de Artes Escénicas en Formato Audiovisual y tres homenajes a figuras importantes del teatro caleño en las categorías de Toda una Vida a Doris Sarria, Vida y Obra a Jorge Vanegas, director de la Asociación Taller Teatral el Globo, y homenaje póstumo a Helios Fernández, actor de cine y televisión español.



Ante la incertidumbre causada por la situación mundial en tiempos de pandemia, esta versión del Festival es una apuesta por el renacer colectivo, propiciando el encuentro de artistas de Suiza, Cataluña, Portugal, Italia y Uruguay, con artistas nacionales, de Bogotá, Medellín, Pereira y Cali, en torno al teatro, una semilla que germina para devolvernos la vitalidad y nuestra capacidad de florecer ante lo adverso.



“Desde la Secretaría de Cultura le damos la bienvenida a nuestro Festival de Teatro, el punto de partida para nuestra temporada de festivales. Son 17 días de obras para todos los gustos en diferentes espacios de Cali, con invitados nacionales e internacionales. Queremos que el público, que los caleños, regresen a nuestras salas de teatro, a espacios donde circulan nuestros artistas y este festival es la oportunidad para que nos reencontremos con la cultura y para que nos conectemos con lo que sucede en las tablas y hagamos que esta escena renazca como está renaciendo nuestra ciudad”, invita a los caleños y visitantes el secretario de Cultura Distrital, Ronald Mayorga Sánchez.



Con la participación de más de 350 artistas y gestores culturales, la ciudad se prepara para sembra, regar, cultivar y cosechar teatro, para que ¡renazca la escena! Y lo mejor es que el teatro saldrá también a su encuentro.



Otros invitados

