Exsecretario de seguridad, Carlos Rojas, fue sancionado por gestión durante el paro en Cali

Carlos Alberto Rojas, ex secretario de Seguridad de Cali, fue sancionado por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca por, presuntamente, omitir sus funciones para atender la contingencia de seguridad durante el Paro.



En primera instancia el exsecretario tendrá una suspensión de 10 meses porque el ente de control lo encontró responsable de haber tenido una actitud omisiva durante jornadas de desmanes que hubo

en la ciudad en la época de las manifestaciones de 2021. Debido a que Rojas ya no está en el cargo, entonces deberá cancelar una multa correspondiente a diez meses de salario.



Según indicó la Procuraduría, a pesar de las alteraciones al orden público y los bloqueos de vías que se registraban en la ciudad, Rojas no tomó medidas que permitieran "levantar las barricadas, como tampoco se evidenciaron actuaciones de su parte frente a los incendios, accidentes de tránsito, auxilio a enfermos y lesionados, bloqueos y diferentes hechos de vandalización".



Al respecto, Hernando Morales Plaza, abogado de Carlos Rojas, explicó que una vez conocida la decisión del ente de control se procedió a presentar un recurso de apelación porque, según indicó, esta decisión viola los derechos fundamentales de su cliente.



"Es un fallo que produce la Procuraduría regional de primera instancia, en el cual considera que es responsable presuntamente el doctor Carlos Rojas por los hechos sucedidos en el Paro. Obviamente, nosotros inmediatamente apelamos", comentó Morales Plaza.



Con relación a la decisión de la Procuraduría, la defensa argumentó que no están conformes con la decisión porque, supuestamente, Rojas fue omisivo en el servicio "dizque porque no apoyó a las autoridades; que porque no hizo inteligencia. Pero resulta que la inteligencia, por una Ley Estatutaria, le corresponde a las fuerzas militares y las autoridades nacionales. Y desconoció la Constitución y los decretos nacionales".



Además, aseguró que la apelación ya fue presentada por lo que ahora se deberá esperar un nuevo fallo en segunda instancia, el cual la entidad de control tiene un plazo máximo de responder de hasta seis meses



"Jurídicamente, consideramos que es un fallo contrario a derecho; desconociendo todas las normas nacionales. Es un fallo que, considero, afecta los derechos fundamentales del doctor Carlos Rojas, porque fueron vulnerados por la procuradora regional", mencionó el abogado.



Cabe recordar que Rojas había sido citado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría en julio de 2021 porque, al parecer, "no atendió las instrucciones y recomendaciones fijadas que estaban encaminadas a determinar estrategias de seguridad ciudadana, convivencia y labores de inteligencia para evitar e identificar la participación de individuos con intereses violentos ajenos a las manifestaciones, lugares de riesgo, ubicación de equipos de movilización y coordinación con organismos de seguridad".



Carlos Alberto Rojas fue secretario de Seguridad de Cali desde el inicio de la administración de Jorge Iván Ospina hasta el pasado 30 de mayo de 2021, cuando fue reemplazado por el coronel (r) Carlos Javier Soler Parra quien aún continúa en el cargo.