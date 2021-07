Álvaro José Carvajal Vidarte

Procuraduría cita a juicio disciplinario a Carlos Rojas, ex secretario de Seguridad de Cali

Carlos Alberto Rojas, ex secretario de Seguridad de Cali.

Carlos Alberto Rojas, ex secretario de Seguridad de Cali, fue citado a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación, por presuntamente omitir sus funciones para atender la contingencia de seguridad durante el Paro Nacional.



Así lo dio a conocer este lunes el ente de control a través de un comunicado, en el que explica que Rojas presuntamente "desconoció sus funciones al presuntamente no adelantar acciones orientadas a restablecer el orden público".



"Al parecer, el exfuncionario no atendió las instrucciones y recomendaciones fijadas, que estaban encaminadas a determinar estrategias de seguridad ciudadana, convivencia y labores de inteligencia para evitar e identificar la participación de individuos con intereses violentos ajenos a las manifestaciones, lugares de riesgo, ubicación de equipos de movilización y coordinación con organismos de seguridad", explica la Procuraduría.



El Ministerio Público asegura que, si el exsecretario Rojas hubiese actuado de forma diferente "probablemente se hubiera podido evitar la pérdida de vidas, el daño a bienes públicos y privados, y bloqueos en las vías principales".



La presunta falta fue calificada de manera provisional por la Procuraduría Provincial de Cali como "grave a título de culpa grave".

Carlos Alberto Rojas fue secretario de Seguridad de Cali desde el inicio de la administración de Jorge Iván Ospina hasta el pasado 30 de mayo, cuando fue reemplazado por el coronel (r) Carlos Javier Soler Parra.



Cabe recordar que, también por lo ocurrido en la ciudad durante el paro, la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio al alcalde Ospina el pasado 1 de julio.



En la diligencia, que duró cerca de cuatro horas, el mandatario explicó su actuación durante los primeros días del paro nacional y detalló lo que hizo su administración para contener los hechos vandálicos que se registraron en la ciudad.