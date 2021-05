Coronel (R) Carlos Javier Soler Parra, nuevo secretario de Seguridad de Cali

Alejandro Cabra Hernandez

El coronel del Ejército y abogado Carlos Javier Soler Parra fue anunciado este domingo como nuevo secretario de Seguridad de Cali tras la renuncia de Carlos Rojas a dicha labor.



Parra, nacido en Cúcuta, es un profesional en ciencias militares que se especializó en la gestión de recursos militares durante el ejercicio de su profesión, al igual que en el comando y Estado mayor y en Seguridad y defensa nacional en la escuela Superior de Guerra.



También se preparó en Derechos humanos y Derecho internacional Humanitario aplicado a conflictos. En sus maestrías, tanto en Colombia como en el exterior, se cuentan la de Derecho público y la de Construcción de paz.

Siendo Coronel de la armada de infantería se desempeñó como lancero, paracaidista, contraguerrillero y buzo en el Comando de fuerzas especiales, ocupando cargos de Comandante de pelotón, Comandante de compañía, Jefe de red de búsqueda de inteligencia en la regional de inteligencia militar N° 3, Director Administrativo y Financiero del Hospital Militar de Occidente, Ejecutivo y segundo comandante del batallón de infantería, Asesor jurídico operacional y coordinador en diferentes ciudades del país.

Participó en la implementación del proceso de paz, seguridad y protección de los miembros de las Farc y sus familias que participaron en dicha negoción.



También, fue asesor de los miembros de la Fuerza Pública en la mesa de negociación en el proceso de paz con las Farc en la Habana, Cuba, y Asesor de la comisión negociadora en los diálogos exploratorios entre el ELN y el Gobierno de Colombia en Ecuador y Cuba.

Parra también trabajó en el ministerio de Defensa, donde estuvo como director de Derechos humanos y Derecho internacional humanitario, así como Coordinador de población vulnerable y director de contratación en la agencia logística, lo mismo que Coordinador jurídico y docente en la Tercera y Cuarta division del Ejército.



Ha recibido múltiples condecoraciones y premios, entre ellas 56 medallas al mérito y ha realizado investigaciones y libros referentes a la Corte Penal Internacional y su incidencia en el conflicto armado interno colombiano.

Tras su presentación, Parra dedicó unas escuetas palabras, en las que señaló que su gran objetivo es garantizar el derecho a la seguridad de todos los caleños y que dedicará su labor a sus hijos, nacidos en la capital del Valle.



En la misma rueda de prensa, Jorge Iván Ospina confirmó el regreso, tras casi dos meses, de Jimmy Dranguet a la subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control.



Guillermo Londoño, por su parte, continuará en su cargo como Subsecretario de la Política de Seguridad.

El testimonio de Jorge Iván Ospina

El alcalde Jorge Iván Ospina detalló este momento como "el más difícil" en sus dos periodos como alcalde de la ciudad. "Tenemos que tomar acciones y generar diálogos, no solo con aquellos que se denominan 'primera línea'. Abrir esos diálogos es necesario con las mediaciones pertinentes. No nos podemos quedar en la superficie del fenómeno, sino que necesitamos hacer los cambios estructurales".



Añadió que: "En esta situación adelantamos agenda internacional sin límites. No nos ahorramos momentos para hablar con la comunidad internacional. Toda tarea de ese tipo está orientada en evitar una degradación mayor de la violencia".



En ese sentido, se refirió a la carta dela Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien expresó este domingo su preocupación por la violencia que sacudió a Cali el pasado viernes.



"Invito a la doctora Michelle Bachelet a que venga a Cali y nos ayude a instalar una comisión de esclarecimiento y verdad sobre las presuntas violaciones de derechos humanos que se han tenido. La hemos creado y esperamos que se pueda consolidar", declaró el jefe del administrativo municipal.



Agregó que la llegada de Soler se da con la necesidad de "conquistar" el derecho a la seguridad, que le es esquivo a los caleños de tiempo atrás.