Escándalo de Emcali: en diciembre se definirá el futuro del contrato con la AMI

Antes del 15 de diciembre Emcali dará a conocer cuál será la decisión sobre el futuro del contrato que por más de $215 mil millones se firmó con la Unión Temporal AMI 2022. Hoy este se encuentra suspendido, por mutuo acuerdo, y ante la petición de Procuraduría General de la Nación.



En declaraciones sobre el tema, el gerente encargado de Emcali, Fulvio Leonardo Soto, explicó que no es conveniente para la empresa terminar de forma unilateral el contrato porque esto podría generarle a la compañía pérdidas económicas que podrían oscilar entre los $20 mil y $50 mil millones, convirtiéndose en una afectación al patrimonio de la compañía.



“La certeza que podemos dar a la ciudadanía es que, dado que la suspensión está al 16 de diciembre, nosotros tenemos que tomar una decisión como Gobierno Corporativo mínimo al 15 de diciembre frente a la ejecución o no de este contrato”, precisó el directivo.



Mientras llega la fecha, se esperan las decisiones que tomen los entes de control sobre este tema. Según Soto, si estos pronunciamientos se toman antes del 15 de diciembre, inmediatamente se informará el paso a seguir con el contrato que buscaba implementar la medición inteligente en energía.



Al respecto, el concejal Fernando Tamayo aseguró que son muchos los sectores que en este momento están a la espera de la información que se genere tras la revisión que adelantan la Contraloría Nacional, la Procuraduría Nacional y la Fiscalía.



“Lo que uno y toda la ciudad espera es que si se han hallado realmente problemas en la contratación de Emcali los entes de control emitan conceptos claros y contundentes que sean el soporte para que en la empresa se tomen los correctivos necesarios”, aseguró el cabildante.



En este sentido, lo que se requiere son evidencias concretas y puntuales, resultado de una revisión profunda desde lo técnico, financiero y jurídico a la situación de Emcali, agregó.



“Necesitamos hallazgos reales que no lleven a que se tomen decisiones políticas o mediáticas, sino soportado en estudios técnicos que pongan en manifiesto lo que ha pasado. Si no apareciera nada, esto generaría situaciones con un efecto bastante complejo en cuanto a la credibilidad de la ciudadanía frente a estos órganos”, precisó Fernando Tamayo.



¿Qué pasó con los procesos contractuales?

El gerente encargado de Emcali informó que las directivas de la compañía retomaron, desde el 1 de noviembre, la ejecución de los contratos, proceso que se había suspendido temporalmente. Se auditaron 100, de un total de 115, esto con el fin de garantizar su transparencia y ejecución antes del 31 de diciembre.



Lo que se hizo, según Soto, fue “verificar prioridades y ajustar los procesos al manual de contratación”. Sin embargo, dicho manual tendría próximamente algunos ajustes que permitirían, entre otras cosas, que cualquier tipo de contratación que se realice por parte de la compañía esté bajo los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, entidad descentralizada adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP).



Aunque esto permitiría mejorar la confianza de la ciudadanía sobre las acciones de Emcali, para Jhonny Alexander Trejos, vicepresidente de Sintraemcali, “es importante que se diga que no es una decisión que se tomó de manera directa por el Gerente ni por el Alcalde, sino que es una imposición que le formuló el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda en la más reciente visita que se realizó para replantear la renegociación de las condiciones de la deuda que tiene Emcali con la Nación” .



Para el vocero, la falta de transparencia en la contratación ha llevado a que en la actualidad se presenten grandes necesidades en las diferentes áreas operativas de Emcali que impiden brindar una atención de calidad, particularmente en esta época del año con la temporada de lluvias.



“Cuando se habla, por ejemplo, de dotación para los trabajadores, pasan uno o dos años sin los elementos de seguridad y aunque son compras que incluso se hacen de forma directa se demoran demasiado, esto pone en riesgo la vida de las personas. Esto se da porque en la contratación no se da prioridad a lo que realmente permite atender situaciones urgentes”, comentó Trejos.



Para garantizar la transparencia en la contratación, Emcali adoptará el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Cali.