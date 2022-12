El Freestyle, un arte cargado de rimas y libertad que hace eco en los jóvenes de Cali

El Freestyle es un movimiento que cada vez toma más fuerza en la ciudad. En diferentes lugares de Cali se reúnen grupos de jóvenes quienes a través de rimas improvisadas, expresan su arte cargado de emociones y libertad.



Freestyle la 72, uno de los colectivos artísticos más representativos de Cali y el Valle del Cauca le apuesta a la transformación social de niños, niñas y jóvenes a través de la música, el arte y la cultura. Esta estrategia de inclusión, busca impactar no solo a las personas, sino el territorio en el que se desarrolla.



“Somos originarios de la Comuna 13, en el Poblado 2, donde empezamos desde el Parque Longitudinal 72w un proceso de transformación, no solamente en las personas que hacen la práctica del Freestyle rap sino del territorio, convirtiéndolo en un espacio para el aprovechamiento libre”, dijo Edwin Torres, director de FreeStyle La 72.



Desde hace más de 5 años, el colectivo viene trabajando en el barrio con el objetivo de atraer a los jóvenes y evitar que sean influenciados por el consumo de droga o las pandillas, brindándoles por medio de esta actividad un modelo de vida que les permita a futuro generar ingresos.



“Nos aseguramos que nuestras actividades involucren a los jóvenes y a sus familias, que puedan acercarse a apreciar el arte juntos. Este es un espacio libre de humo, alcohol y drogas. Trabajamos para que sea un ambiente de paz, de reconciliación, de respeto”, agregó Torres.



Semanalmente logran impactar alrededor de 250 a 300 personas, no solamente del Distrito de Aguablanca, que es el sector donde se encuentran, sino también de otros sectores de Cali y de municipios aledaños como Jamundí, Yumbo y Palmira.



“Los jóvenes de estos municipios llegan al parque en busca de un espacio que les permita expresar con libertad sus emociones o pensamientos, en Freestyle la 72 siempre hay espacio para todos”.



Cabe destacar que gracias a la gestión de Edwin Torres y Jesús Bejarano, líderes de Freestyle la 72, Cali es la única ciudad en el país que cuenta con un monumento dedicado a esta disciplina.



Este se encuentra instalado en el parque longitudinal 72w y cuenta con el lema “porque quién empuña un micro, no empuñará un arma”. El monumento se ha convertido en un lugar de encuentro para todos aquellos amantes de esta tendencia, quienes se reúnen cada jueves a practicar la disciplina, incluso niños de 5 años se atreven a rapear con la ilusión de alcanzar grandes logros y seguir a ídolos como los ‘Freestylers’ Marithea y Valles-T, conocidos como los máximos exponentes del género en Colombia y en la región.



Por ejemplo, Marithea nació en Cali y comenzó desde los catorce años a improvisar con su música. Se ha enfrentado a grandes raperos con lo que ha forjado su fama.



El posicionamiento que ha tenido esta práctica llevó a la Gobernación del Valle a impulsar la primera versión de la Liga Departamental de Freestyle.



Con un recorrido por los municipios del Valle, se escogieron 17 finalistas que se enfrentaron en una emocionante final que se llevó a cabo en el Coliseo de Hockey Miguel Calero.



De acuerdo con la Gobernación, este evento tuvo un impacto en alrededor de 1200 jóvenes que buscan ser los mejores exponentes del genero en el departamento. “Buscamos que el Freestyle sea una actividad que nos ayude a que los jóvenes abandonen esos territorios que conducen a malas prácticas y podamos construir la región que siempre nos hemos soñado”, dijo Emmanuel Aljure, subdirector Departamental de Juventudes.