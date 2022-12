Los cuestionamientos a la Secretaría de Salud por la falta de control sobre las ESE

Duros cuestionamientos realizaron ayer los concejales de Cali a la Secretaría de Salud durante un debate de control político a las Empresas Sociales del Estado (ESE) de la ciudad, las cuales operan los puestos de salud y hospitales públicos.



Al organismo de la Alcaldía se le señaló por no tener verdadero control sobre estas entidades, las cuales, según los cabildantes, tienen autonomía para manejar a su gusto la contratación interna y la calidad de los servicios.



“Para nadie es un secreto que las ESE se han convertido en directorios políticos. Quitan y ponen a quien quieren. Además, recuerden cuando hubo un rifirrafe entre el doctor Ipia (gerente de la ESE Oriente) y el Alcalde, yo me quedé aterrado y me preguntaba cómo era posible que un gerente de una ESE le replicara de esa forma, pero es porque tienen mucha autonomía”, sostuvo el concejal Roberto Ortiz.



El debate se convocó para conocer cuál es el estado de las ESE en cuanto a la gestión financiera, los resultados de las metas propuestas y los temas de contratación. Pero, de las seis entidades que funcionan en Cali, solo se contó con la presencia de dos gerentes.



“En el informe que presenta la Secretaría de Salud dice que no se evidencia nada negativo; la Secretaria nos muestra eso como si todo estuviera bien, como si todo fuera una maravilla, pero después las juntas directivas de estas entidades nos mandan unos informes totalmente diferentes”, dijo el concejal Roberto Rodríguez, quien solicitó el debate de control.

El presupuesto de las Empresas Sociales del Estado en el 2022 tuvo un incremento del 34 %, al pasar de

$ 223.009 millones a un presupuesto de $298.718 millones hasta el mes de octubre.

Agregó que parece que la Secretaría de Salud está pintada en la pared, porque no ejerce ningún tipo de control ni tiene la autonomía para decir si las cosas se están haciendo bien o mal.



La secretaria de Salud de Cali, Lucy del Carmen Luna, explicó que no es cierto que las ESE puedan contradecir de esa manera al organismo distrital, sino que las revisiones tienen dos momentos: “Inicialmente, el gerente presenta, con su equipo de trabajo, la autoevaluación de su situación y gestión, y es allí cuando la Secretaría constituye un equipo y hace también una revisión”.



De acuerdo con la funcionaria, “nosotros confrontamos la información que las ESE nos envían con la información que nosotros tenemos. Si es el caso, nosotros recibimos, analizamos, evaluamos y les decimos que lo que nos están presentando no corresponde a la realidad que nosotros tenemos”.

De igual manera, desde las Empresas Sociales aseguraron que no hay tal división con la Secretaría de Salud para el manejo del sistema ni el control que debe realizarse.



María Piedad Echeverry, gerente de la ESE Ladera, explicó que, en primer lugar, quien hace la calificación a la gestión de las gerencias es realmente el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la resolución 408 del 2018.



“Lo que tiene que prevalecer es lo que dice la norma; el Ministerio, a través de una serie de indicadores que nosotros les mandamos, generan esa calificación. Aun así, la Secretaría de Salud hace parte de las juntas directivas, por lo que sí se realiza una labor de control y supervisión”, aseguró la señora Echeverry.

Según la Secretaría de Salud, la ESE Ancianato San Miguel es la única que se encuentra en proceso de saneamiento fiscal, debido a un balance negativo por encima de los mil millones.

Adicionalmente, a la Secretaría de Salud se le solicitó enseñar los resultados de una auditoría que, de acuerdo con la propia Administración, se venía realizando hace varios meses, pero lo socializado fue un estado financiero que es producto de una autoevaluación hecha por las mismas ESE en el 2021.



De acuerdo con dicho informe, la situación fiscal no sería desalentadora: la ESE Norte y la ESE Centro no tienen ningún tipo de riesgo; por su parte, las ESE Ladera, Oriente y Suroriente tienen riesgo bajo, y solo el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel tendría un riesgo financiero alto.

¿Reforma al sistema?

Durante el debate de control, algunos concejales mostraron su disposición frente a reformar el funcionamiento de la salud en la ciudad.



Carlos Hernando Pinilla declaró que “la preocupación que hoy surge es si de verdad estamos haciendo bien al mantener un sistema de salud en Cali que no podemos vigilar”.



Aseguró que, de ser necesario, podrían eliminarse algunas ESE con la intención de que la Secretaría de Salud pueda ejercer un liderazgo.



Por su parte, el concejal Roberto Ortiz expresó que “ya se hace necesaria una reforma, debemos copiar los modelos exitosos del país”.