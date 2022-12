Tiempo de celebrar y de ganar: los negocios de caleños que surgen de la navidad

Llega la temporada decembrina y con ella el rebusque de cientos de caleños que aprovechan la época para generar ingresos.



Las formas de este rebusque son muy variadas, ya no son solo las ventas de productos tradicionales como luces, velitas y faroles, sino que también surgen las decoradoras de casas, oficinas, eventos especiales, entre otros oficios.

Por ejemplo, Diana Grajales es una señora de 49 años que se dedica al hogar, cuenta que desde muy joven le gustan las manualidades y las decoraciones, pues cree que se le facilita mucho esta labor. Gracias a esto, desde hace seis años ha convertido sus habilidades en un negocio.



“Empecé decorando mi casa y cuando mis amigas o vecinas veían que me había quedado bien, comenzaron a pedirme que las ayudara con la decoración navideña de sus casas. Poco a poco se fue corriendo la voz de que yo sabía decorar y así me fueron llamando más personas para que les ayudara con esto”, dijo Diana.



Actualmente, los clientes empiezan a llamarla desde finales de octubre para agendar sus citas, por lo que ella se prepara previamente para ofrecerles el mejor servicio y así asegurar sus ingresos de diciembre.



Los precios por su servicio van desde los $ 85.000 hasta los $ 200.000, esto depende del tamaño del espacio que deba decorar y si tiene que comprar materiales extras. “Yo no tengo un empleo fijo, soy ama de casa y veo esto como una oportunidad de obtener unos ingresos extra, sobre todo ahora en diciembre que hay tantos gastos”.



Igualmente, la Navidad se vive y se siente a través de la gastronomía, que juega un papel importante en la economía de fin de año. Los buñuelos, la natilla, el manjar blanco y una buena cena navideña no pueden faltar en la celebración de fin de año.

El servicio de decoración de casas, oficinas o eventos también hace parte del rebusque en la época navideña. Foto: Especial para El País

Precisamente, Daniel Quintero, estudiante de Comunicación Social y chef de profesión, sabe que es la oportunidad perfecta para ofrecer sus menús navideños. Desde el mes de agosto analiza qué nuevos platos puede sacar y así tener un menú variado.



“Para diciembre siempre vendo platos navideños o pasabocas para las novenas. Trato de salir de lo tradicional y combinar un poco los sabores locales, lo caleño, lo vallecaucano y así presentar un nuevo plato navideño”.

De acuerdo al Dane, los niveles de ocupación en Cali aumentaron al 60,7 % en 2022. Eso quiere decir que 172.000 caleños lograron emplearse en los últimos doce meses.

Daniel tomó esta decisión debido a los múltiples gastos que tiene en su hogar y también como estudiante, ya que no cuenta con un trabajo estable y debe buscar la manera de ganar dinero. Dependiendo de la cantidad y la complejidad de la preparación, los precios de los pasabocas van desde los $ 8000 a los $ 15.000, mientras que los platos de la cena navideña oscilan entre los $ 25.000 y los $60.000 la unidad.



“Hay que rebuscársela, cada día el tema de la economía en el país es difícil, también conseguir un empleo estable o que le paguen bien a uno, entonces esta es una oportunidad para solventar los gastos”, sostuvo.



En Cali la informalidad sigue siendo muy alta (45 %), pero también han aumentado los empleos formales. Harold Londoño, gerente de Analítica y Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Cali, comentó que pese a la alta inflación, la temporada de fin de año luce positiva para los pequeños comercios de la ciudad, debido a la recuperación del empleo en el último año y al flujo de remesas que, con la devaluación del peso, se traduce en más consumo para los hogares.



“Es importante resaltar que Cali fue la ciudad de Colombia donde más creció, en términos relativos, el número de personas ocupadas entre las cinco ciudades principales, y esto significa más personas con capacidad de gastar en bienes y servicios”.



Agregó que el comercio tiene una gran dinámica en diciembre, por lo que muchas personas aprovechan para emprender negocios estacionales. “Para muchos negocios establecidos, sean formales o informales, diciembre es el mes de mayores ventas y producción en el año”, dijo.

Anchetas y más

Los regalos también hacen parte importante de las tradiciones navideñas. En la familia, en el trabajo y entre amigos siempre hay un intercambio de detalles que hacen especial estas épocas decembrinas. Uno de los más grandes atractivos son las anchetas, pues ofrecen una gran variedad de opciones para su contenido y decoración.



En una esquina del barrio Floralia se ubica doña Gloria, que a sus 41 años y con todas las ganas de salir adelante saca a vender por temporadas las famosas anchetas.



“Yo ya llevo muchos años en el comercio, las anchetas las vendo para cumpleaños, para amor y amistad y, por supuesto, para Navidad. En esta época es en la que más me compran, sobre todo las empresas, eso me ayuda mucho porque me compran al por mayor y así gano más”.



Doña Gloria tiene tres hijos y desde hace más de 10 años ha buscado la forma de llevar el sustento al hogar vendiendo diferentes productos, cuenta que en la época navideña se mueve mucho el comercio y por eso no se puede quedar sin hacer nada.

Según Fenalco, gracias a la dinámica económica que produce la época decembrina se espera que se generen alrededor de 150.000 empleos estacionales.



El precio de las anchetas está entre los $ 7000 y los $ 50.000, todo depende del tamaño, la cantidad de productos que tenga y la decoración.



“Yo siempre me la he rebuscado, tengo tres hijos y este es el modo de mantenerlos. Ahora en diciembre puedo comprarles la ropa y los juguetes para Navidad y, asimismo, pagar los gastos que tengo”.



Sin embargo, no solo la informalidad y el rebusque sacan provecho de esta época decembrina, muchos locales comerciales esperan con ansias la Navidad y todas sus tradiciones para vender el ‘estrén’, la ropa interior amarilla para la buena suerte y todo tipo de artículos, bebidas y comida para celebrar en familia.



Según cifras del Dane, en lo corrido de 2022 los empleos formales

—medidos por empleados particulares— crecieron un 18 %, mientras que la cuenta propia lo hicieron en 12 %. Es decir, en Cali se está creando empleo mayoritariamente formal, de calidad.