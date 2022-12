Monseñor Luis Fernando Rodríguez es el nuevo arzobispo de Cali, confirmó la Arquidiócesis

Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez es el nuevo arzobispo de Cali, anunció este jueves 8 de diciembre la Arquidiócesis de la ciudad.



El inicio pastoral como Arzobispo de Cali del monseñor Rodríguez se da luego de que Darío de Jesús Monsalve presentó su retiro del cargo tras 12 años de trabajo en la Iglesia católica de la ciudad y de que el papa Francisco haya aceptado la renuncia.



Cabe resaltar que monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez es oriundo de Medellín y, desde agosto de 2014, se desempeñaba como Obispo auxiliar de Cali. El pasado mes de abril el papa Francisco había designado a monseñor Rodríguez como nuevo Arzobispo Coadjutor de la ciudad.



Lea además: Video: Cali encendió sus luces para vivir una navidad muy especial



"Hoy, 8 de diciembre de 2022, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, @Pontifex_es aceptó la renuncia de Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía como Arzobispo de Cali y confirma el inicio pastoral como Arzobispo de Cali a Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez", informó la Arquidiócesis de Cali a través de redes sociales.

👉Monseñor Luis Fernando Rodríguez será el nuevo arzobispo de Cali, anunció la Arquidiócesis de la ciudad.



El nuevo inicio pastoral en el arzobispado de la capital del Valle se da luego de que Darío de Jesús Monsalve presentó su retiro del cargo. pic.twitter.com/CXz9VlHLIe — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 8, 2022



Luego de que se confirmó que será el quien asuma como nuevo Arzobispo de la ciudad, monseñor Rodríguez indicó que sabe que se enfrenta a una gran responsabilidad, pero que la asume con la confianza puesta en Dios y en la comunidad católica caleña.



"Soy consciente de la enorme responsabilidad que este oficio implica, como también de mis limitaciones. De todos modos, he asumido esta misión con la confianza puesta en Dios y en cada uno de quienes conforman esta familia arquidiocesana que he aprendido a conocer

y a querer", comentó.



Lea también: 'Cali, Luz y Alegría': el alumbrado navideño iluminó la noche de la Sucursal del Cielo



De igual manera, manifestó que está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo en su nuevo rol en la iglesia católica de la ciudad. Además, confirmó que el próximo lunes 12 de diciembre recibirá del arzobispo emérito, el monseñor Darío de Jesús Monsalve, el cayado de pastor.



"Estoy dispuesto a dar mi vida por el Reino de Dios y la salvación de muchos. La Virgen Inmaculada, en cuya solemnidad se me

hace esta encomienda, sabrá también estar a mi lado", precisó.



La Arquidiócesis de Cali confirmó, además, que el próximo 12 de diciembre, a las 10:00 a.m. y en la Iglesia catedral San Pedro Apóstol, se realizará una solemne eucaristía de acción de gracias por el ministerio de monseñor Darío Monsalve, así como por el inicio del arzobispado de monseñor Rodríguez.